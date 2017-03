Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Tháng 10 vừa qua, cùng với sự hợp tác của trường Đại học Nigeria Nsukka (UNN), Google đã chính thức đưa ra chương trình trợ giúp phát triển Internet tốc độ cao tại các khoa của UNN.



Ngoài kết nối mạng, các phòng thí nghiệm tin học của trường đại học này cũng sẽ được sử dụng miễn phí những ứng dụng của Google, cũng như các chương trình đào tạo và trợ giúp thiết kế đồ án. Sự giúp đỡ này sẽ được mở rộng sang sáu nước châu Phi khác vào năm tới.



Trước đó, Google Inc đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm cho sinh viên và nhân viên chính phủ ở hai quốc gia Đông Phi. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đưa công nghệ của Google đến với các quốc gia đang phát triển.



Gã khổng lồ tìm kiếm đã đồng ý hợp tác cùng với chính phủ Rwanda và tổ chức giáo dục Kenya Education Network (KENET) - tổ chức đại diện cho sinh viên và giảng viên của 32 trường đại học ở Kenya.



Tháng 12 năm ngoái, Google cũng đã công bố một bản hợp đồng với Ai Cập cung cấp Google Apps cho 3 triệu sinh viên đại học và 8 triệu học sinh tại quốc gia châu Phi này.



Nhằm giúp người sử dụng tại châu Phi làm phong phú thêm nội dung về lục địa đen, các kỹ sư của Google đã phát triển ứng dụng Baraza bằng tiếng Swahili.



Ngoài ra, gã khổng lồ này còn tổ chức các cuộc hội thảo ở khắp khu vực Tây Phi dành cho các kỹ thuật viên và những nhà quản trị web, nhằm phân tích cho họ biết làm cách nào để thu lợi được từ những phần mềm của Google. Phần mềm Google Map được tung ra ở 30 nước châu Phi hồi tháng Hai vừa qua là trung tâm của kế hoạch hành động này.



Có mặt Nairobi (Kenya) từ năm 2007, Google đã mở văn phòng tại Dakar (Senegal) năm 2009, ba năm sau khi cử các đặc phái viên của mình tới để thăm dò nhu cầu của người dân nước này đối với những công nghệ mới. Tập đoàn này cũng đã có mặt tại Nam Phi, Ghana và Nigeria.



Tháng 12 năm 2006, Google là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất trên mạng chiếm 50,8% thị phần, vượt xa so với Yahoo (23,6 %) và Window Live Search (8,4%).



Google cũng tận dụng công nghệ tìm kiếm của mình vào nhiều dịch vụ tìm kiếm khác, bao gồm Image Search (tìm kiếm ảnh), Google News, trang web so sánh giá cả Froogle, cộng đồng tương tác Google Groups, Google Maps.



Với thị trường 797 triệu dân, trong những năm qua, số người sử dụng điện thoại di động, máy tính và Internet tăng lên với tốc độ nhanh chưa từng có ở châu Phi hứa hẹn đây sẽ là một thị trường đầy tiềm năng./.

Theo Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)