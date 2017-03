Theo thời báo Kinh tế Đài Loan, Apple có thể đã chuyển nhà sản xuất máy tính bảng iPad 3 từ đối tác lâu dài là Foxconn sang nhà máy Pegatron, vốn cũng là một tập đoàn sản xuất hợp đồng lớn của Đài Loan. Trước đó đã có thông tin cho hay Pegatron cũng đã thắng thầu để được sản xuất 15 triệu chiếc iPhone 5 cho Apple. Đây là đợt chuyển đối tác sản xuất lớn nhất từ trước đến nay của “Quả táo”. Foxconn từng là nhà sản xuất và lắp ráp độc quyền iPhone và iPad.

Có vẻ như nguyên nhân từ sự thay đổi này là do vụ nổ nhà máy và cùng với hàng loạt vụ tự tử của công nhân tại nhà máy Foxconn. Giới thạo tin cho rằng Apple không còn muốn “gửi trứng vào 1 rổ” tại Foxconn nữa. Apple cũng muốn mở rộng đối tác sản xuất để tránh tình trạng “thắt cổ chai” nguồn cung giống như việc khan hàng xảy ra với iPad.

Pegatron vốn nổi tiếng trong việc tích hợp các linh kiện sản xuất, đặc biệt với máy tính bảng tablet PC và hãng này đã có mối quan hệ thân thiết với Apple khi sản xuất phiên bản iPhone CDMA.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng việc Apple chuyển đổi nhà sản xuất iPad 3 không làm hãng này cải tổ lại dây chuyền cung ứng. Do đó, Apple vẫn có các đối tác sản xuất các linh kiện cho iPad, gồm: TPK Holdings (sản xuất tấm màn hình cảm ứng), Simplo Technology Co., Ltd. and Dynapack International Technology Corp. (các modul pin), Foxconn Technology Co., Ltd. (vỏ máy tính),

Hôm qua, thông tin rò rỉ lại cho hay iPhone 5 sẽ được trình làng vào giữa tháng 9 tới, trong khi đó, iPad 3 sẽ xuất hiện từ tháng 11.

Theo Khôi Linh (Dân trí / SlashGear)