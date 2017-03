Mark Zuckerberg và cô bạn gái Priscilla Chan. (Ảnh: allstarpics)

Trao đổi với PV vào sáng 24/12, ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc phụ trách phát triển Facebook tại Việt Nam cho biết: "Qua văn phòng đại diện tại Việt Nam, công ty Facebook tại Mỹ đã xác nhận thông tin người sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới Mark Zuckerberg đã đến Hà Nội vào ngày 22/12. Đây chuyến đi nghỉ lễ Giáng sinh của Mark và hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không hề liên quan tới công việc của Facebook.".





Người đại diện của Facebook tại Việt Nam cũng cho biết ông không hề có bất cứ thông tin nào về lịch trình chuyến du lịch hay những điểm tham quan mà CEO Mark Zuckerberg sẽ đến tại Việt Nam.



Theo một nguồn tin chưa xác minh, sáng sớm ngày hôm nay (24/12) Mark Zuckerberg cùng bạn gái đã check out khỏi khách sạn Sofitel Metropole Hanoi.







Trong các nội dung trao đổi với giới báo chí vào chiều tối ngày 23/12, ông Tước cho biết do không đảm trách vai trò của người phát ngôn cho Tập đoàn Facebook tại Việt Nam nên chưa có bất kì bình luận hay xác nhận gì về việc CEO Mark Zuckerberg đến Hà Nội hay không.





Trước đó, báo chí trong nước đã đưa tin CEO của mạng xã hội lớn nhất thế giới này xuất hiện tại Hà Nội lúc 11h sáng 22/12. Zuckerberg đã đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng với người bạn gái Priscilla Chan và những người bạn.



Một hướng dẫn viên cho biết, cô đã bắt gặp Zuckerberg tại phòng trưng bày nói về thời gian phi công Mỹ bị giam cầm tại nhà tù. Vị CEO này mặc áo phông cộc tay màu tím than, quần bò xám, giày thể thao rất đơn giản. Zuckerberg được cấp visa vào Việt Nam từ ngày 16/12 với thời hạn 14 ngày.



Bạn gái CEO Facebook cũng “xác nhận” đang ở Hà Nội



Trên trang Facebook cá nhân của mình, Pricilla Chan đã gián tiếp xác nhận mình đang ở Hà Nội thông qua tính năng đánh dấu (check in) trên mạng xã hội do bạn trai của mình sáng lập. Chan là người gốc Hoa và Mark Zuckerberg cũng chia sẻ trên Facebook rằng mình nói được tiếng Quan thoại, nhờ sự hỗ trợ của Chan.

Priscilla Chan xác nhận đang ở Hà Nội qua dịch vụ "check in" (Ảnh chụp màn hình trang Facebook của Priscilla Chan).

Việc tỷ phú trẻ tuổi của hãng công nghệ danh tiếng thế giới chọn Việt Nam là địa điểm nghỉ Giáng sinh là một thông điệp tốt cho du lịch Việt Nam và việc quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tại Việt Nam, Facebook cũng đang trở thành trào lưu của giới trẻ nên việc CEO Facebook đến Hà Nội, dù chỉ là đi nghỉ dịp Giáng sinh, cũng khiến nhiều bạn trẻ hết sức phấn khích và truyền tải thông điệp rất nhiều trên mạng xã hội này.



Sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái có cha là bác sĩ nha khoa và mẹ là nhà tâm lý học, nhưng chàng trai Mark Zuckerberg lại có niềm đam mê công nghệ mãnh liệt.



Mark Zuckerberg từng thừa nhận chính chủ nhân Microsoft, tỷ phú Bill Gates là nguồn cảm hứng khiến cậu rời trường danh tiếng Harvard để thực hiện ước mơ của mình. Mark và người bạn cùng học Moskovitz quyết định rời Harvard đến Thung lũng Silicon, bang California để toàn tâm toàn ý cho Facebook.

Ông chủ trẻ của Facebook Mark Zuckerberg.

Trong bảng xếp hạng các tỉ phú Mỹ năm 2011 mới được công bố vào tháng 9 vừa qua, không một ai có được thành tích ấn tượng như Mark Zuckerberg. Ông chủ trẻ của Facebook đã tăng liền một mạch 21 bậc, từ vị trí số 35 và tổng tài sản 6,9 tỷ USD hồi năm ngoái lên vị trí số 14 tương ứng với mức tài sản 17,5 tỷ USD. Nên biết rằng năm 2009, thậm chí Zuckerberg còn chưa có hân hạnh đứng vào hàng ngũ tỷ phú của Forbes.



Với thứ hạng hiện tại, Zuckerberg đang đứng trên cả hai bậc đàn anh đồng sáng lập nên đế chế Google là Larry Page, 38 tuổi và Sergey Brin, 38 tuổi, khi bộ đôi này cùng chia nhau vị trí 15 và tổng tài sản cùng đạt 16,7 tỷ USD. Đứng trên Zuckerberg một hạng là Giám đốc điều hành Jeff Bezos của Amazon.com với tổng tài sản trị giá 19,1 tỷ USD.



Mark Zuckerbeg từng được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm vào năm 2010. Anh sinh năm 1984 tại New York, hiện sống tại Palo Alto và làm quen với Priscilla Chan cách đây 8 năm khi hai người học đại học, cũng là thời điểm mà Mark cho ra đời trang Facebook sơ khởi. Hiện Zuckerberg là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ với khối tài sản lên tới 13,5 tỷ USD.



Sau khi nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs qua đời thì nhiều người cho rằng Mark Zuckerberg hiện là nhân vật quyền lực nhất trong làng công nghệ. Hồi đầu năm nay, Zuckerberg cùng với các "đại gia" ở thung lũng Sillicon, gồm cả Steve Jobs, đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama mời tới Nhà Trắng dùng bữa.



Zuckerberg khi đó được xếp ngồi bên phải ông Obama, còn Steve Jobs ngồi bên trái. Trên Facebook của mình, Zuckerberg cũng "khoe" một bức ảnh anh trò chuyện cùng ông Obama ở lần gặp gỡ trên.



Cho đến nay, Facebook vẫn là mạng xã hội có quá trình phát triển nhanh và có ảnh hưởng nhất. Chỉ sau 7 năm thành lập (2004) Facebook đã có hơn 800 triệu thành viên trên toàn cầu. Trong năm 2011, mạng xã hội này đạt mức doanh thu 4,3 tỷ USD, cao hơn hai lần so với năm ngoái.



Tại Việt Nam, Facebook ước tính đã có hơn 4 triệu thành viên.

Theo H.P. - Thanh Phong (VNN)