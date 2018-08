Sự cố này đã khiến nhiều người dùng không thể truy cập Facebook. Riêng Messenger tạm thời vẫn sử dụng được nhưng khá chập chờn, thường xuyên xuất hiện lỗi như không tải được nội dung tin nhắn, không gửi được hình ảnh… màn hình chỉ hiển thị thông báo Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can.





Khi thử truy cập vào Downdetector (một trang web chuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của những dịch vụ nổi tiếng), có đến hơn 300 người báo cáo sự cố liên quan đến Facebook, trong đó 47% người dùng gặp lỗi không thể truy cập, 35% không thể đăng nhập và 17% gặp sự cố trên ứng dụng.



Số lượng người báo cáo sự cố đang không ngừng tăng lên. Ảnh: TIỂU MINH

Không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều người tại các quốc gia khác trên thế giới cũng đang gặp tình trạng tương tự, đơn cử như Phần Lan, Mỹ, Mongolia…





TIỂU MINH