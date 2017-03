Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dịch vụ cảnh báo được triển khai với sự hỗ trợ từ trang web đánh giá an ninh Web of Trust (WOT) của Phần Lan.



WOT sẽ giúp Facebook nâng cao mức độ an ninh để bảo vệ hơn 500 triệu thành viên của trang mạng này trong bối cảnh Internet ngày càng tràn ngập những vấn nạn lừa đảo trực tuyến, thư rác và phát tán các phần mềm độc hại.



Phần mềm của WOT sẽ dựa trên dữ liệu từ các hãng bảo mật hàng đầu, cùng phản hồi của 20 triệu người dùng để đánh giá độ an toàn từ 31 triệu trang web và cập nhật thông tin liên tục 2 tiếng một lần.



Với tính năng mới mẻ này, mỗi khi người dùng Facebook truy cập vào một liên kết không đảm bảo, một cửa sổ cảnh báo sẽ hiện ra để nhắc nhở họ.



Hiện trang mạng xã hội lớn nhất thế giới từ chối đưa ra bình luận về những trường hợp thành viên của họ gặp rủi ro bị tấn công qua mạng khi tham gia Facebook. Hãng này cũng không tiết lộ chi tiết về bản hợp đồng mới với WOT./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)