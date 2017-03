Như Dân trí đã đưa tin, mạng xã hội Facebook đã bất ngờ gặp lỗi với quy mô trên toàn cầu trong khoảng thời gian 30 phút vào lúc 15 giờ ngày hôm qua 18/6 (theo giờ Việt Nam). Đây được xem là lỗi nghiêm trọng và có thời gian kéo dài nhất mà Facebook gặp phải từ năm 2010 cho đến nay.

Trước đó, vào tháng 9/2010, Facebook cũng gặp phải lỗi tương tự khiến người dùng không thể truy cập và sử dụng dịch vụ của mình trong khoảng thời gian lên đến 2,5 giờ. Facebook sau đó không đưa ra lý do cụ thể ngoại trừ lời xin lỗi và lý do “sự cố không may xảy ra khiến dịch vụ của Facebook bị gián đoạn”.

Thông báo lỗi của Facebook khi sự cố xảy ra.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như tại Hội nghị công nghệ truyền thông F8 diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua, CEO Mark Zuckerberg của Facebook tuyên bố mạng xã hội của mình đã xây dựng được một nền tảng ổn định trên Facebook và đảm bảo dịch vụ của Facebook sẽ không bao giờ bị sụp đổ. Dù vậy có vẻ như sự tuyệt đối trong giới công nghệ chỉ mang tính tương đối và không hề hiện hữu.

Sau sự cố vừa xảy ra, tương tự như trường hợp vào năm 2010, Facebook không đưa ra nguyên nhân cụ thể của vụ việc ngoại trừ đưa ra lời xin lỗi đến người dùng.

“Vào đầu sáng nay, chúng tôi gặp phải một vấn đề khiến người dùng không thể đăng tải thông tin lên Facebook trong một khoảng thời gian. Chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết vấn đề và bây giờ Facebook đã hoạt động trở lại 100%. Chúng tôi xin lỗi vì những sự bất tiện này gây ra cho bạn”, phát ngôn viên của Facebook cho biết sau vụ việc xảy ra.

Dù vậy Facebook cũng không phải chịu thiệt hại quá nhiều trong khoảng thời gian xảy ra lỗi. Trong báo cáo tài chính quý I/2014 mà Facebook vừa công bố cho thấy doanh thu từ quảng cáo của mạng xã hội này đạt được 2,5 tỷ USD, và doanh thu trung bình 1,16 triệu USD/giờ, điều này đồng nghĩa với việc trong nửa giờ không thể truy cập được Facebook mất đi doanh thu ước tính gần 600.000USD. Số tiền không phải là nhỏ, nhưng với một mạng xã hội lớn và chi ra số tiền 20 tỷ USD cho những thương vụ thâu tóm trong năm 2013 thì dường như không quá đáng kể.

Thế giới “hoảng loạn” vì Facebook “treo” trong 30 phút

Là mạng xã hội lớn nhất thế giới với ước tính hơn 1,3 tỷ người dùng, trong đó có hơn 800 triệu người dùng thường xuyên, do vậy không quá ngạc nhiên khi Facebook bị “treo” trong 30 phút dường như khiến cho cả thế giới mạng trở nên “hoảng loạn”.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên Facebook gặp vấn đề và không thể truy cập được, tuy nhiên với quy mô rộng trên toàn cầu như lần này, vấn đề càng được giới công nghệ quan tâm.

Ngay khi có dấu hiệu Facebook không thể truy cập được, hàng loạt trang công nghệ và tờ báo lớn đã đồng loạt đăng tin về sự cố đang xảy ra, trong khi đó các mạng xã hội khác như Twitter hay các diễn đàn lớn tại Việt Nam, chủ đề Facebook không truy cập được nhanh chóng trở thành chủ đề “hot” và nhiều người quan tâm.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dùng cá nhân, việc Facebook gặp trục trặc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lượng truy cập của nhiều trang web lớn, nhất là những trang web có lượng truy cập đến từ Fan Page của mình trên Facebook. Theo ước tính của tờ báo Guardian của Anh thì lượng truy cập đến trang báo này đã giảm đến 50% trong thời gian Facebook xảy ra lỗi.

Có thể thấy dường như mạng xã hội Facebook không hoạt động sẽ khiến cho việc liên lạc và giao tiếp của người dùng trên thế giới ảo bị ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ tại Việt Nam nói riêng và trên phạm vi toàn cầu. Không quá khi nói rằng Facebook đã trở thành một thành phần không thể thiếu của người dùng Internet trên toàn cầu và thậm chí không ít người thật khó sống nếu thiếu đi mạng xã hội này.

