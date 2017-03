Theo bản báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011, Facebook mới chính là mạng xã hội số 1 Việt Nam về lượng người sử dụng.

Bản báo cáo này chỉ ra rằng, năm 2010, 70% số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là thành viên của Facebook, tăng mạnh so với năm 2009 chỉ có khoảng 47%. Mạng xã hội Zing Me đã tăng gấp 3 lần trong vòng 1 năm và leo lên đứng thứ 2, chiếm gần 20% số lượng người sử dụng mạng xã hội. Yahoo 360 Plus đứng ở vị trí số 3, thu hút được khoảng 12% người sử dụng mạng xã hội, giảm khoảng 1% so với năm 2009.

Kết quả này không khớp với thông tin mà trang web Pingdom đưa ra vào tháng 2/2011 (căn cứ theo số liệu của Alexa). Theo số liệu của Pingdom, Việt Nam là trong 13 quốc gia mà Facebook chưa thể thống trị. Bên cạnh đó, căn cứ theo số liệu thống kê của Google Ad Planner, tính đến tháng 11/2010, Zing Me là mạng xã hội đứng đầu ở Việt Nam với 4,6 triệu người dùng. Yahoo, Facebook và Yume bám sát ở khoảng cách không xa với số người dùng lần lượt là 3,5 triệu, 3,2 triệu và 2,6 triệu.

Bản báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011 được hãng nghiên cứu thị trường Cimigo thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2010 với hơn 6.200 cuộc phỏng vấn qua điện thoại ở 12 thành phố tại Việt Nam.

Theo Thế Phương (ICTnews)