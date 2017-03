Zing Me vẫn dẫn đầu với 6,8 triệu khách truy cập

Bản báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Cimigo chỉ ra rằng, năm 2010, 70% số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là thành viên của Facebook, tăng mạnh so với năm 2009 chỉ có khoảng 47%. Mạng xã hội Zing Me đã tăng gấp 3 lần trong vòng 1 năm và leo lên đứng thứ 2, chiếm gần 20% số lượng người sử dụng mạng xã hội. Yahoo 360 Plus đứng ở vị trí số 3, thu hút được khoảng 12% người sử dụng mạng xã hội, giảm khoảng 1% so với năm 2009.

Bản báo cáo người dùng Internet (NetCitizens) Việt Nam 2011 được hãng nghiên cứu thị trường Cimigo thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2010 với hơn 6.200 cuộc phỏng vấn qua điện thoại ở 12 thành phố tại Việt Nam.

Kết quả này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố của Zing Me vào cuối tháng 9/2009, khi đó, mạng xã hội này đã phát triển vượt bậc để trở thành mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam với 911.000 người sử dụng Zing Me so với 900.000 người sử dụng Facebook Việt Nam.

Từ đó đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đại diện của VNG (doanh nghiệp sở hữu Zing Me) vẫn luôn khẳng định, sản phẩm Zing Me của họ vẫn là mạng xã hội số 1 Việt Nam.

Số liệu mới nhất của Google Ad Planner vào tháng 3/2011 cũng chỉ ra rằng Zing Me là mạng xã hội đông thành viên nhất Việt Nam với 6,8 triệu khách truy cập (unique visitor) và 650 triệu lượt xem trang, trong khi đó con số của Facebook là 3,1 triệu khách truy cập và 310 triệu lượt xem. Số liệu này được công bố rộng rãi trên Google Ad Planner. Số liệu từ Comscore cũng chỉ ra kết quả Zing là mạng xã hội số 1 Việt Nam.

Nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn

Khi được hỏi về lý do dẫn đến sự trái ngược này, ông Vương Quang Khải, Phó Giám đốc VNG cho biết, do Cimigo nghiên cứu trên 1 mẫu nhất định chứ không phải toàn bộ người sử dụng Internet Việt Nam nên sẽ có sai số. Ngoài ra, địa bàn khảo sát của Cimigo chỉ tập trung vào các thành phố lớn, nó chỉ phản ánh về người dùng Internet ở thành thị chứ không phải toàn Việt Nam.

Do đó, ông Khải cho rằng, kết quả của nghiên cứu có thể khác so với các báo cáo được đo bởi các công cụ đo lường phân tích trang web (như Google Ad Planner, Alexa…), nơi hiệu suất đo bằng các con số cụ thể như lượng truy cập, số người truy cập, lượt xem trang, thời gian truy cập.

Về phía mình, Zing Me sử dụng số liệu từ Google Ad Planner. Số liệu này được Google đưa ra trên cơ sở đếm số lần truy cập, số lượt click, thời gian xem trang và các chỉ số khác bằng các thuật toán phức tạp. Chính vì thế, theo ông Khải, rất khó có thể khẳng định được cách đánh giá nào đúng hơn khi cách tiếp cận, phương pháp, mục đích của chúng là khác nhau và chỉ mang tính chất tương đối.

"Nhưng theo đánh giá chủ quan của tôi, số liệu từ Google Ad Planner đưa ra sẽ chính xác hơn kết quả khảo sát của Cimigo", ông Khải cho biết thêm.

Tuy nhiên, kết quả chính xác nhất để kiểm chứng mạng xã hội nào đang chiếm vị trí số 1 ở Việt Nam phải do nội bộ mỗi nhà cung cấp như Zing Me hay Facebook đưa ra nhưng chỉ có một số ít người có số liệu này và không có nguồn khác để kiểm chứng thông tin.

Sau khi bản báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011 được đưa ra, trên các diễn đàn, một số thành viên cho rằng, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa bản báo cáo và số liệu Google Ad Planner là do những người được phỏng vấn không hề nghĩ rằng Zing Me là mạng xã hội nên khi được phỏng vấn họ sẽ ưu tiên lựa chọn những câu trả lời liên quan đến Facebook mà bỏ qua Zing Me.

Ý kiến trên đã nhận được rất nhiều phản hồi của các thành viên và đa số đều cho rằng người sử dụng không quan tâm và phân biệt Zing Me là mạng xã hội hay diễn đàn..., điều cốt lõi là Zing Me có đem lại cho các thành viên các giá trị của một mạng xã hội (khả năng kết nối, chia sẻ, tương tác) hay không.

Về vấn đề này, ông Khải cho rằng, rất khó khẳng định thế nào là một mạng xã hội vì ngay cả như Facebook, căn cứ vào số liệu allfacebook đưa ra có đến 50% người dùng Facebook đăng nhập vào chỉ để chơi game, trong khi mỗi ngày trên Zing Me có rất nhiều người sử dụng các chức năng mạng xã hội, cụ thể hơn 400.000 bức ảnh được upload, 10.000 bài blog được đăng, 600.000 comment được gửi và 1,3 triệu người sử dụng chức năng Web Chat.

Ngoài ra, do Facebook là một tên tuổi hàng đầu thế giới nên mỗi lần nhắc đến họ, báo chí đều sử dụng khái niệm mạng xã hội, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, cảm giác của mọi người. Vì vậy, trong thời gian tới, Zing Me sẽ hướng vào việc truyền thông cho người dùng biết đây là một mạng xã hội cũng giống như Facebook.

Theo Thế Phương (ICTnews)