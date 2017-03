Số liệu mới nhất do Công ty khảo sát thị trường Nielsen vừa công bố xác nhận một điều mà nhiều người đã nhận biết: Facebook là địa chỉ gây tốn thời gian nhất trên Web. Vào tháng 6/2009, Nielsen ước tính trung bình một người sử dụng tại Mỹ hàng tháng dành 4 giờ 39 phút cho Facebook, tương đương khoảng 9,3 phút mỗi ngày. Tháng 8, con số này tăng lên 5 giờ 46 phút/tháng, hay 11,5 phút mỗi ngày. Đến tháng 1/2010, thời gian trung bình mỗi người dùng tại Mỹ tiêu tốn cho Facebook tăng vọt lên 421 phút/tháng, tương đương hơn 14 phút mỗi ngày. Ngay cả khi cộng thời gian dành cho Google (1:23), Yahoo (2:09), YouTube (1:02), Microsoft/Bing (1:35), Wikipedia (0:15) và Amazon (0:22) thì vẫn ít hơn so với Facebook. Theo công bố hồi trung tuần tháng 9/2009, mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã cán ngưỡng kỉ lục 300 triệu thành viên. Theo An Du (VNN / Mashable)