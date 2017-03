Có bao nhiêu bạn bè trên Facebook là bạn của bạn?

Vừa qua, nhà soạn kịch hài Jimmy Kimmel và là người dẫn chương trình truyền hình trên kênh ABC (Mỹ) nói rằng có đến 1.000 người bạn là điều không thể có được. "Tôi thấy nhiều người có tới 1.000 người họ gọi là ‘bạn’, điều đó là không thể", Kimmel khẳng định. "Bạn không thể có đến 1.000 người bạn".

Làm thế nào để biết một người bạn trên Facebook là một người bạn thực sự ? Rất dễ, Kimmel nói. "Vào thứ Sáu, hãy treo tình trạng (status) rằng 'Cuối tuần này tôi rất buồn và rất cần sự giúp đỡ'. Những người trả lời status này, đó sẽ là bạn của bạn. Những người khác không phải bạn".

Ông còn công bố ra đời một ngày lễ mới "National Un-Friend Day" vào ngày 17/11, để vào ngày đó người dùng Facebook xóa bỏ tất cả những người bạn trên Facebook không thực sự là bạn bè.

“Tình bạn là một điều thiêng liêng”, Kimmel nói, “và tôi tin rằng Facebook đang phá hủy nó”.

Thực tế, Facebook cũng có giới hạn đối với "danh sách bạn bè". Đó là khi danh sách bạn bè của người dùng vượt quá 5.000 bạn. New York Times từng viết rằng giới hạn này chẳng qua do những lý do kỹ thuật, chứ không phải vì các nhà quản trị của Facebook nghĩ rằng người dùng đang định nghĩa "bạn bè" quá rộng rãi.

Nhưng có thực sự một người không thể có đến 1.000 người bạn? Đúng thế, theo nhà nhân loại học Robin Dunbar, "bộ não của chúng ta không đủ lớn để cho phép con người có những mối quan hệ sâu sắc với nhiều người". Và theo ông, 150 là "con số trung bình mà mọi người có thể nhớ và gửi bưu thiếp vào Lễ Giáng sinh".

Tất nhiên, sẽ có những cuộc tranh luận về giới hạn bạn bè trên Facebook. Thế nào là một người bạn Facebook ? Liệu những người trong danh sách bạn bè có phải là những người bạn thật sự? Hay danh sách đó trên Facebook chính xác chỉ là một cuốn danh bạ chứa những cái tên, những khuôn mặt và những thông tin dành cho những người bạn thật sự và dành cho những mối quan hệ kiểu quen biết?

Theo Bảo Bình (ICTnews / Timesonline)