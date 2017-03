Cách đây gần 2 năm, các cư dân mạng đã vô cùng đau đớn và nuối tiếc khi mạng xã hội blog 360 đóng cửa. Mọi người “lũ lượt” kéo nhau chuyển sang dùng Blog plus nhưng plus không được đánh giá cao. Đến khi “nhà nhà” quen dùng Facebook và việc lướt Facebook mỗi ngày trở thành thói quen thì ngày 8/1/2011, trang web weeklyworldnews.com đưa tin, mạng xã hội Facebook sẽ đóng cửa vĩnh viễn trên toàn thế giới vào ngày 15/03/2011. Lý do được đưa ra là vì hệ thống quản trị đang trong tình trạng quá tải.

Facebook làm “điên đảo” hàng triệu cư dân mạng

Bài viết "Facebook will end on march 15th" còn trích dẫn nhiều lời phát biểu của ông Zuckerberg - cha đẻ của trang mạng Facebook.

"Facebook đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thậm chí, tôi cảm thấy rất căng thẳng khi quản lý công ty này và nó đang ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của tôi. Tôi muốn chấm dứt tất cả những rắc rối này. Facebook sẽ đóng cửa, cho dù tôi có thể trở thành người giàu nhất thế giới nhờ vào nó đi chăng nữa" - ông Zuckerberg - cha đẻ của trang mạng Facebook phát biểu trên trang weeklyworldnews.com

Cũng trên trang mạng này, ông Avrat Humarthi, Phó giám đốc kỹ thuật của Facebook cho biết thêm: "Nếu bạn muốn nhìn thấy hình ảnh và biết thông tin những người thân của bạn thì bạn nên đưa họ ra khỏi internet bởi vì khi chặn Facebook bạn sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy họ nữa".

Nếu bài báo trên là đúng sự thật thì bắt đầu từ ngày 15/3/2011, tất cả mọi tài khoản trên facebook sẽ không thể truy cập được nữa và sau ngày 15/3/2011, trang web này sẽ hoàn toàn đóng cửa.

Bài báo trên đã nhận được hàng trăm phản hồi với những luồng ý kiến trái chiều nhau. Tuy nhiên, đa số đều có thái độ bình thản bởi trang web weeklyworldnews.com vốn đã nổi tiếng với những tin dạng này, và đây chỉ là một cách câu “hit” của họ mà thôi.

Hiện tại, mọi người dùng vẫn sử dụng tài khoản Facebook bình thường, ít nhất là cho đến khi nhận được thông báo chính thức từ ban quản trị Facebook.

Theo N.C (Vietnamnet/weeklyworldnews.com)