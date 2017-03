Đây là điều không gây nhạc nhiên bởi bất kỳ dịch vụ nào cũng muốn kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và Facebook cũng không ngoại lệ. Để xoa dịu người dùng, Facebook sẽ triển khai các tiện ích điều khiển quảng cáo mới.

Đầu tiên là các thiết lập quảng cáo. Người dùng có thể bấm vào nút mũi tên quay xuống ở phía trên góc phải quảng cáo và chọn Why am I seeing this? Bạn sẽ được cung cấp các thông tin giải thích vì sao bạn là mục tiêu của quảng cáo này, chẳng hạn tuổi, nghề nghiệp, vị trí, hoặc sở thích của bạn.





Nếu muốn thay đổi, bạn chỉ cần nhấn vào tùy chọn Manage your ad preferences. Nếu bạn chỉ thích ở nhà và không quan tâm đến du lịch, bạn có thể chọn bỏ qua những quảng cáo liên quan đến chủ đề này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ngừng xem quảng cáo từ những tổ chức và doanh nghiệp có tên bạn trong danh sách khách hàng của họ.

Ngược lại, bạn có thể chỉ định loại quảng cáo bạn thích xem.

Theo Facebook, hầu hết người dùng cài trình chặn quảng cáo chỉ để chặn “những quảng cáo phiều nhiễu, khó chịu,” do vậy việc cung cấp các quảng cáo có tính liên quan cao hơn đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không cần phải chặn chúng.

Tất cả những lý lẽ trên đều đúng nhưng các công ty đã cố gắng làm cho quảng cáo ngày càng tốt và hấp dẫn hơn trong nhiều năm qua và hầu như chỉ số ít đạt được kết quả mong đợi. Mặc dù vậy, ít nhất với Facebook bạn cũng có các điều khiển để lựa chọn những quảng cáo bạn quan tâm.





ẨN LÊ