Như vậy, 8 năm sau khi khởi nghiệp từ kí túc xá của đại học Harvard, Facebook đã có hơn 800 triệu người dùng và trở thành công ty Internet có IPO lớn nhất thế giới tính tới thời điểm này.



Con số 5 tỉ USD chỉ là số tiền được đưa ra để làm cơ sở tính phí và nhiều khả năng có thể thay đổi. Trong hồ sơ đăng kí IPO, Facebook đã không ấn định cụ thể số lượng cổ phiếu bán ra cũng như giá của mỗi cổ phiếu. Vụ IPO này có sự tham gia của các tập đoàn tài chính lớn như Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc và Allen & Co.



Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn số liệu từ hồ sơ đăng kí IPO của Facebook cho thấy, công ty này đã đạt doanh thu 3,7 tỉ USD trong năm 2011 (tăng gần gấp đôi so với năm trước) và lợi nhuận đạt 1 tỉ USD (tăng 65%). Quan trọng nhất là, trang mạng xã hội này đang là địa chỉ yêu thích của hàng trăm triệu người hoạt động hàng ngày trên Internet. Cơ hội "hái tiền" của Facebook vẫn đang còn ở phía trước, việc này sẽ có sức hút rất lớn đến các nhà đầu tư.

(Theo TTCN/Bloomberg)