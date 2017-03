Với bản cập nhật mới này, ngoài việc load nhanh hơn và ổn định hơn, ứng dụng còn có giao diện xem ảnh mới, những ảnh được like nhiều sẽ to hơn hẳn so với những tấm hình còn lại.





Để thấy được sự thay đổi này, khi truy cập vào timeline của một ai đó hoặc chính album của bạn, sau đó bạn hãy nhấn vào mục "Hình Ảnh". Ngoài ra bạn cũng có thể thấy trong giao diện mới sẽ có thêm mục "Ảnh đã tải lên" dùng làm nơi liệt kê tất cả các tấm hình đã upload theo thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. Ảnh đại diện của các album giờ cũng được làm to hơn.

TRẦN LÂM