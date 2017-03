Khoảng 23h30 đêm 15.7 (giờ Việt Nam), hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết không thể truy cập vào mạng xã hội này.

Khi thử truy cập Facebook bằng trình duyệt web trên máy tính, thiết bị di động và cả ứng dụng Facebook cũng đều gặp lỗi, vào lúc 23h32.

Khác với mọi lần, thay vì thông báo "Sorry, something went wrong" (Xin lỗi, có vấn đề xảy ra) thì giờ đây trang web chỉ hiện "Service Unavailable" (dịch vụ tạm ngừng).



Thông báo "dịch vụ tạm ngưng" của Facebook.

23h36, trang , trang Downdetector.com - dịch vụ chuyên kiểm tra sự khả dụng của các website, cũng thông báo Facebook đang gặp sự cố, đỉnh điểm trang này nhận tới gần hơn 1.000 báo cáo từ người dùng về việc Facebook bị "sập" vào khoảng 23h30.

Theo các báo cáo, người dùng Facebook ở nhiều nơi trên thế giới, như Rochester, New York (Mỹ), Winnipeg Manitoba, Calgary, Northern Ontario (Canada),... cũng cho biết không thể truy cập Facebook.

Hơn 1.000 báo cáo cho biết Facebook bị "sập".

Tuy nhiên, khoảng 23h44 (giờ Việt Nam), các Facebooker tại Việt Nam đã có thể sử dụng Facebook bình thường, một người dùng ở Solihull (Anh) cũng xác nhận Facebook bị "sập" nhưng đã truy cập lại được. Song ghi nhận thông tin từ một số người dùng khác báo cáo tớiDowndetectorthì Facebook vẫn chưa hoạt động lại ở Taxas (Mỹ).

Tính tới 0h ngày 16.7, lượng báo cáo lỗi Facebook gửi tới Downdetector đã giảm hẳn. Hiện Facebook chưa có thông tin gì về nguyên nhân của đợt "đứt gánh" trong khoảng thời gian ngắn này.

MINH HOÀNG - Theo Dân Việt