Việc cập nhật này sẽ giúp người dùng có thể xem được các thông tin từ bạn bè đầu tiên, thay vì những fanpage yêu thích như trước đây.

Theo đó, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị các bài đăng của những người mà bạn đã chọn See First và những bài viết mà bạn có khuynh hướng thích hoặc bình luận. Bằng cách phân tích thói quen người dùng, Facebook sẽ đưa các bài viết tương ứng đến News Feed, do đó, bạn sẽ không bao giờ phải bỏ lỡ bất cứ thông tin gì.





“Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các câu chuyện nhận được phản hồi tốt. Khi thấy các nội dung đáng quan tâm, người dùng sẽ dành nhiều thời gian hơn trên News Feed.” Adam Mosseri, Phó Chủ tịch của Facebook, cho biết.

Như đã đề cập ở trên, việc cập nhật lần này sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn cho người dùng cá nhân, đặc biệt là những người có nhiều bạn bè.

Một tin buồn là các fanpage trong thời gian sắp tới chắc hẳn sẽ bị giảm số lượng người tiếp cận, tuy nhiên việc bị tác động nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thành phần đối tượng mà bạn thiết lập.

Thay đổi này dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

TIỂU MINH