iPhone 4 bị mất sóng khi che đi điểm "nhạy cảm". Ảnh: Daylife.

Chiếc iPhone thứ 4 của Apple vừa bán ra liên tục nhận được hàng loạt các phàn nàn về sóng và màn hình vàng. Cuối tuần trước, BGR đã công bố một series các email qua lại giữa một khách hàng với CEO Apple, Steve Jobs. Trong đó, bức thư điện tử được cho là của giám đốc điều hành "Quả táo" khi đáp lại phàn nàn của vị khách này đã trả lời, người dùng nên đổi cách cầm điện thoại, để tránh che các phần nhạy cảm, làm sóng yếu.

Hôm qua, Fortune dẫn lới bộ phận quan hệ báo chí của Apple cho biết các đoạn trả lời trên là giả mạo và họ "cực lực phản đối" chuỗi email trên BGR tuần trước.

Trong khi đó, từ YouTube đến các blog công nghệ, các video thực tế và phàn nàn về lỗi sóng iPhone 4 được đăng đầy rẫy. Theo cách cầm thông thường, khi ngón tay che đi phần khớp nối cạnh bên, chiếc di động mới nhất của Apple sẽ tự tụt sóng và không thể thực hiện cuộc gọi được.

Droid X quảng cáo người dùng có thể cầm máy theo mọi cách.

Hôm qua, Motorola đã phát đi một đoạn quảng cáo trên báo về Droid X, trong đó hãng ám chỉ Apple khi nhấn mạnh "You have a voice. And you deserve to be heard" (Bạn nói thì phải có người nghe). Điện thoại Droid X của Motorola có ăng ten kép, người dùng có thể cầm bất cứ kiểu nào cũng không mất sóng.

Trước đó, Nokia cũng viết trên blog riêng của mình bài tổng hợp các cách cầm di động Nokia và có ý nhạo báng "Quả táo" khi khẳng định, dù cầm bất cứ kiểu nào theo sở thích, điện thoại của hãng cũng không hề yếu sóng.

Theo Thanh Hằng (Sohoa)