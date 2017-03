Kaspersky vừa ra mắt ứ ng dụng Kaspersky Safe Browser for Windows Phone , ứng dụng mới có thể giúp bảo vệ khi người dùng lướt web trên đ iện thoại di động chạy hệ điều hành của Microsoft.





Giải pháp mới có tác dụng chống lại các mối đe dọa lừa đảo (phishing) hiện đang phổ biến và gây ảnh hưởng đến máy tính cũng như các thiết bị di động. Kaspersky Safe Browser for Windows Phone ngăn chặn các liên kết dẫn đến nội dung có thể gây hại. Ứng dụng nhận được thông tin về các trang web độc hại trong thời gian thực từ cơ sở dữ liệu chống lừa đảo dựa trên đám mây Kaspersky Security Network. Điều này cho phép ứng dụng ngăn chặn cả những trang lừa đảo chỉ vừa xuất hiện trên Internet.

Ngoài việc chặn các liên kết lừa đảo, ứng dụng này có thể lọc các nguồn tài nguyên web theo nội dung. Người dùng có thể chọn loại của các trang web nên bị chặn, chẳng hạn như các trang web khiêu dâm, các trang có chứa các từ tục tĩu hoặc những cảnh bạo lực, các trang web chơi game, các trang web mạng xã hội…. Chức năng này cũng giúp các bậc cha mẹ bảo vệ con cái của họ an toàn khỏi các nội dung không phù hợp. Kaspersky Safe Browser for Windows Phone nên được thêm vào Kid Corner, phần đặc biệt dành cho trẻ em có trên các smartphone chạy hệ điều hành Windows, khi đó cha mẹ có thể tùy chọn về nội dung và các ứng dụng cho trẻ.

Victor Yablokov, Trưởng dòng sản phẩm dành cho di động, Kaspersky Lab, cho biết: "Điện thoại thông minh đang trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống hiện đại và trình duyệt web là một trong những tính năng phổ biến nhất. Mọi người sử dụng chúng trong mọi việc. Tuy nhiên, ngay cả những người am hiểu công nghệ nhất đôi khi có thể gặp khó khăn khi phân biệt đâu là trang web giả, đâu là trang web thật. Do đó, Kaspersky Safe Browser for Windows Phone sẽ giúp đỡ, cung cấp sự bảo vệ tự động chống lại các trang web lừa đảo và không phù hợp."

Kaspersky Safe Browser for Windows Phone tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của Kaspersky Lab cho các nền tảng di động, hiện đang bao gồm giải pháp bảo mật Kaspersky Internet Security for Android được thiết kế cho điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy Android, cũng như ứng dụng Kaspersky Safe Browser for iOS được công bố vào tháng 10-2013.

