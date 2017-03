Shane Fitzgerald, 22 tuổi, cho biết một trong những người bạn của anh đang khảo sát về tốc độ lan truyền thông tin trong kỷ nguyên Internet và lo ngại về việc người ta dùng Wikipeida như một nguồn kiến thức tin cậy. Do đó, khi nghe tin nhà viết nhạc cho những bộ phim từng giành giải Oscar như Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago hay A Passage to India qua đời, Fitzgerald nảy ý định thử nghiệm trên trang từ điển trực tuyến.

Anh này sáng tác một câu nói và khẳng định đó là của Maurice Jarre: "Ai đó có thể ví đời tôi như một bản nhạc dài. Âm nhạc là cả cuộc đời tôi và âm nhạc là thứ người ta nhớ đến tôi rất lâu sau khi tôi rời cuộc sống này. Khi tôi chết, sẽ có một bản waltz cuối cùng cất lên mà chỉ mình tôi có thể nghe".

Các nhà quản trị Wikipedia sớm nhận thấy sự thiếu chính xác của câu nói và nhanh chóng xóa nó nhưng vẫn không nhanh bằng một số báo ở Mỹ, Anh, Australia và Ấn Độ đã kịp copy lại.

Một tháng trôi qua mà không ai phát hiện ra sai sót nên Fitzgerald gửi e-mail cho các tờ báo để nhắc nhở. "Tôi thực sự bất ngờ trước kết quả thử nghiệm", anh nói. "Tôi tin rằng nếu không đính chính, câu nói đó sẽ được mặc định là của chính nhạc sĩ Maurice Jarre".

Phát ngôn viên Jay Walsh của Wikipedia đánh giá cao ý tưởng của Fitzgerald: "Tôi vẫn luôn nhắc mọi người rằng: Nếu đọc một thông tin trên Wikipedia, hãy tìm xem nó còn nằm ở trang nào khác nữa không. Không phải báo chí nên tránh sử dụng Wikipedia, họ chỉ không nên dùng thông tin trên đó nếu không thể tìm thấy ở một nguồn khác, vì Wikipedia là nơi cộng đồng đóng góp nội dung thu thập được chứ không phải do họ tự sáng tác ra.