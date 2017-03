WeGo giúp bạn dễ dàng tìm được những chuyến bay và khách sạn phù hợp cho nhu cầu đi du lịch. Trước khi tìm kiếm, bạn nên đổi quốc gia và đơn vị tiền tệ để dễ dàng theo dõi bằng cách nhấn vào biểu tượng Settings. Tại đây, bạn đổi đơn vị tiền tệ sang Vietnamese Dong ở phần Currency, Country là Vietnam, xong nhấn vào dấu X để đóng cửa sổ.

giúp bạn dễ dàng tìm được những chuyến bay và khách sạn phù hợp cho nhu cầu đi du lịch. Trước khi tìm kiếm, bạn nên đổi quốc gia và đơn vị tiền tệ để dễ dàng theo dõi bằng cách nhấn vào biểu tượng Settings. Tại đây, bạn đổi đơn vị tiền tệ sang Vietnamese Dong ở phần Currency, Country là Vietnam, xong nhấn vào dấu X để đóng cửa sổ.

- Flights: tìm thông tin các chuyến bay.

Đầu tiên bạn chọn chuyến bay là One way (bay một chiều) hay Round trip (khứ hồi). Ở phần From (Điểm đi), bạn nhập từ khóa vào khung Search, có thể là tên quốc gia, thành phố hoặc sân bay. Tương tự với phần To (Điểm đến). Kế đến, bạn chọn ngày khởi hành (Departure date) và ngày trở về (Return date). Ở mục Passenger, bạn chọn số lượng hành khách. Cuối cùng, bạn chọn khoang ngồi gồm Economy, Premium Economy, Bussiness hay First Class theo thứ tự giá vé tăng dần. Xong nhấn Search Flights để bắt đầu quá trình tìm kiếm.

Gần như ngay lập tức, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chuyến bay với đầy đủ mọi thông tin gồm hãng máy bay, thời gian đi và đến, địa điểm bay và giá vé (đã tính phí và thuế). Nếu là chuyến bay trực tiếp đến thẳng nơi đã định, bạn sẽ thấy mục Direct, và nếu quá cảnh sẽ có từ via … Mặc định, tất cả các chuyến bay sẽ được sắp xếp theo giá vé tăng dần để bạn dễ dàng chọn được chuyến bay có chi phí tiết kiệm nhất. Tuy nhiên, bạn có thể sắp xếp theo thời gian bay (Duration) hay thời gian cất cánh (Depart) để có sự lựa chọn phù hợp theo nhu cầu. Để tìm kiếm chi tiết hơn, bạn nhấn vào nút 3 gạch ở góc phải phía trên màn hình, kéo thanh trượt ở mục Price để chọn giá vé phù hợp với túi tiền, chọn các chuyến bay trực tiếp (direct) hay quá cảnh (stop), thời gian khởi hành (depart), thời gian bay (duration), hãng hàng không (Airlines) xong nhấn Done để xác nhận.

- Hotels: Tìm kiếm khách sạn

Bạn nhập địa điểm vào khung Search Location, chọn ngày nhận phòng (Check-in date) và trả phòng (Check-out date), số người ở (Guests), số phòng (Rooms) rồi nhấn nút Search hotels để tiến hành tìm kiếm. Bạn nhấn vào nút 3 gạch ở góc phải, chọn khoảng giá phòng phù hợp (price), số sao của khách sạn (stars), accomodation là hotel (khách sạn) hay resort (khu nghỉ dưỡng), tên khách sạn (Brands) rồi nhấn Done để tìm kiếm. WeGo tự động sắp xếp các khách sạn theo 2 tiêu chí là độ phổ biến (Popular) và giá cả (Price), và bạn có thể nhấn vào hai nút này để sắp xếp từ lớn đến nhỏ và ngược lại.

LINH NHI