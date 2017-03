Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo báo cáo mới nhất có tựa đề “State of the News Media” do cơ quan nghiên cứu hiệu suất báo chí Mỹ Project for Excellence in Journalism (PEJ) công bố, thu nhập từ quảng cáo trực tuyến ở Mỹ được dự đoán sẽ vượt qua thu nhập từ quảng cáo trên báo in trong năm 2010.



Thu nhập từ quảng cáo trên báo in trong năm ngoái giảm 46% trong khoảng thời gian bốn năm xuống còn ước tính 22,8 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập từ quảng cáo trực tuyến đạt 25,8 tỷ USD trong năm 2010.



Báo cáo cũng chỉ ra rằng có nhiều người - 46% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ cập nhật thông tin trực tuyến ít nhất ba lần/tuần, so với 40% nói rằng họ đọc tin tức từ báo in và các trang web của những tờ báo này.



Ông Tom Rosenstiel, giám đốc PEJ nói: “Xu hướng chuyển sang web ngày càng gia tăng. Việc người dùng nhanh chóng tiếp nhận máy tính bảng và sử dụng rộng rãi smartphone càng thúc đẩy quá trình này.”



Báo cáo cũng cho thấy các tờ báo in không chỉ chịu tác động của cuộc suy thoái kinh tế khi các nhà quảng cáo thắt chặt chi tiêu, mà ngày càng có nhiều người quyết định cập nhật thông tin trên mạng và đi kèm với đó là các nhà quảng cáo.



Để bù đắp cho những thất thu từ quảng cáo và ngày càng ít người đọc báo in, các tờ báo đang bắt đầu thu phí đối với hoạt động truy cập các trang web (phiên bản online) của những báo này.



Ví dụ tờ Thời báo New York chuẩn bị thu phí đối với một số nội dung online của báo sau đó trong quý này./.