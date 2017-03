Sau khi thử nghiệm lần đầu tiên vào hồi tháng 5 vừa qua, thì đến hôm nay tính năng Instant Articles đã chính thức có sẵn cho tất cả người dùng Facebook trên iPhone.

Giờ đây, nếu lướt Facebook mà bạn bắt gặp các tin bài có biểu tượng tia sét ở góc phải thì đó là Instant Articles. Facebook cho biết tính năng này sẽ giúp người dùng tải nội dung trang nhanh hơn 10 lần so với cách đọc báo thông qua giao diện web trên di động như trước kia. Thêm vào đó, khi chạm vào một tấm hình trong bài, bạn có thể nghiêng điện thoại qua lại để xem ảnh ở chế độ góc rộng hoặc phóng to bản đồ.



Tính năng Instant Articles trên iPhone

Hiện tại thì chỉ mới có một số nhà xuất bản được sử dụng tính năng này như Time Inc, The Washington Post, The Huffington Post, The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian, BBC News...

Facebook cũng cho biết, tính năng này sẽ sớm có mặt cho người dùng Android vào cuối năm nay. Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi video tại đây:

TIỂU MINH - Theo TNW