Công ty nghiên cứu thị trường Pyramid vừa chính thức công bố bản báo cáo "Thị trường Viễn thông Việt Nam: Dịch vụ 3G và sự cạnh tranh mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao".

Bản báo cáo này cung cấp những thông tin chi tiết về cả lĩnh vực viễn thông cố định và di động, cũng như xu hướng thị phần công nghệ và dịch vụ và sự phát triển của công nghệ mới.

Theo bản báo cáo này, doanh thu dịch vụ viễn thông của Việt Nam năm 2010 đạt con số 5,9 tỷ USD, tăng trưởng gấp đôi so với năm 2007. Phần lớn sự tăng trưởng này là từ lĩnh vực di động và lĩnh vực di động vẫn sẽ chiếm phần lớn doanh thu dịch vụ viễn thông cho đến tận năm 2015.

Chuyên gia của Pyramid cho rằng, các nhà khai thác của Việt Nam có thể sử dụng công nghệ 3G như một công nghệ đột phá để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường viễn thông Việt Nam. Vì theo dự báo của hãng này, dịch vụ 3G sẽ tăng trưởng mạnh nhờ sự tăng trưởng của dịch vụ dữ liệu di động với con số tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 là 13,4%.

Chuyên gia phân tích Emily Smith của Ryramid cho rằng, trong năm nay do sự cạnh tranh chia sẻ thị phần, chi phí mà các thuê bao bỏ ra để sử dụng dịch vụ kết nối 3G rẻ hơn so với GPRS. Tuy nhiên, trong năm 2011, sự sụt giảm doanh thu từ dịch vụ thoại sẽ được cân bằng bởi sự tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ dữ liệu do sự phát triển của công nghệ 3G và mạng LTE đang bắt đầu được xây dựng.

Theo Pyramid, có thể trông đợi vào sự phát triển của 3G để rút ngắn khoảng cách giữa tỷ lệ dân số truy cập internet tại các khu vực cũng như tỷ lệ dân số sử dụng băng rộng thấp. Tuy nhiên, các nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động cần phải đảm bảo được dung lượng mạng lưới cho việc truyền tải dữ liệu vì 3G là đòn bẩy hiệu quả cho sự phát triển dịch vụ băng rộng di động.

Riêng đối với công nghệ LTE, theo dự báo của Pyramid do chi phí thiết bị còn cao cùng với đây là công nghệ còn mới mẻ nên phải đến 2015 nhu cầu sử dụng các dịch vụ dựa trên công nghệ này mới thực sự phát triển.

(Theo Đầu tư)