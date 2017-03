Sản phẩm iPhone 4S của Apple. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, 28,27 tỷ USD vẫn cao hơn mức mục tiêu của Apple là 25 tỷ USD.



Trong quý tài chính thứ IV, “Quả táo” đã bán được 17 triệu chiếc iPhone và 11 triệu chiếc iPad. So với quý tài chính thứ III, Apple đã bán được 20 triệu chiếc iPhone, và 9 triệu chiếc iPad.



Cùng với đó, lượng iPod tiêu thụ được trong quý tài chính IV là 6,62 triệu chiếc, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lượng máy Mac bán được là 4,89 triệu chiếc, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, và vượt hơn mức dự đoán của giới chuyên gia.



Nếu xét toàn bộ số lượng tiêu thụ, nhìn chung, thành tích của Apple trong quý tài chính thứ IV thấp hơn mức mà các chuyên gia kỳ vọng.



Trong năm tài chính 2011 (1/10/2010-30/9/2011), doanh thu Apple đạt 108 tỷ USD, mức lợi nhuận đạt 26 tỷ USD.



Hãng này kỳ vọng lượng doanh thu của quý tài chính I/2012 (trùng với quý IV/2011) sẽ đạt 37 tỷ USD./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)