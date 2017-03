Trong quý đầu năm nay, hãng sản xuất điện thoại Đài Loan chỉ đạt lợi nhuận 2,83 triệu USD, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được cho là do “siêu phẩm” HTC One trễ hẹn bán ra thị trường toàn cầu.

Hôm qua, HTC đã công bố lợi nhuận quý I đầu năm nay với một con số đáng lo ngại. Báo cáo cho thấy lợi nhuận của HTC đã giảm 98,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số tiền thu được chỉ đạt 2,83 triệu USD - thấp nhất trong lịch sử của HTC kể từ khi gia nhập thị trường thiết bị di động với thương hiệu riêng của mình vào năm 2006. HTC cho biết trong 3 tháng đầu năm doanh thu của hãng chỉ đạt được 1,42 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2012. Một nguyên nhân khiến lợi nhuận của HTC giảm sâu như vậy được cho là do việc hãng này trì hoãn bán ra thị trường điện thoại HTC One. Khi sản phẩm này được ra mắt hồi tháng 2, HTC cho biết “siêu phẩm” của mình sẽ lên kệ trên tất cả các nước trên thế giới từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, do thiếu nguồn cung linh kiện nên HTC đã phải lùi bán sản phẩm này tại thị trường Mỹ thêm 1 tháng, tức giữa tháng 4, trong khi đó, tại các thị trường khác hãng này chưa công bố lịch trình cụ thể. Được biết HTC gặp khó khăn trong việc sản xuất module camera và chất liệu nhôm để thiết kế khung nguyên khối cho One. Dây chuyền cung ứng đã khiến việc sản xuất HTC One bị chậm trễ. Nếu HTC One được bán ra thị trường đúng lịch thì doanh thu của hãng di động Đài Loan sẽ tốt hơn vì hãng sẽ có 2 tuần bán sản phẩm này trước khi kết thúc quý I. Theo thông báo từ 2 nhà mạng AT&T và Sprint, HTC One sẽ được bán ra từ ngày 19/4 với giá 200 USD kèm hợp đồng 2 năm. HTC One là chiếc điện thoại được đánh giá cao nhất hiện nay của hãng di động Đài Loan, với thiết kế nhôm nguyên khối, đẹp và sang trọng. Smartphone này có màn hình Full HD 4,7 inch độ phân giải 1920 x 1080 pixels. Máy được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 600, RAM 2GB và ultra camera 4 megapixel. HTC cho biết camera mới của hãng có thể thu ánh sáng tốt hơn 300% so với những cảm biến 8 megapixel trên thị trường. Cấu hình mạnh và thiết kế đẹp là lợi thế của HTC One. Tuy nhiên, việc HTC chậm trễ tung ra thị trường sản phẩm chủ lực sẽ khiến hãng này gặp khó khăn trước đối thủ Galaxy S4 cũng sẽ được bán ra từ cuối tháng 4 này. Theo Khôi Linh (Dân trí)