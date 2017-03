Mẫu iPhone 5.

Theo chuyên gia Moskowitz, những hạn chế ở phía nguồn cung đã khiến cho lượng bán máy tính bảng iPad bị giới hạn trong quý 4/2012, chỉ đạt mức 18,4 triệu đơn vị sản phẩm, kém hơn mức kỳ vọng 20,1 triệu trước đó.



Tuy nhiên, nhà phân tích của J.P. Morgan cũng cho rằng việc Apple không đạt được kết quả dự báo trên sẽ dễ được thông cảm hơn, bởi lý do nằm ở nguồn cung chứ không phải là do thị trường giảm nhu cầu.



Trong khi đó, Moskowitz cũng dự báo Apple có được kết quả kinh doanh iPhone rất thuận lợi, với lượng tiêu thụ tới gần 48 triệu chiếc. Kết quả này sẽ trấn an những nhà đầu tư còn băn khoăn với thực tế bán iPad không được như ý.



Ngoài ra, hãng J.P. Morgan cũng đã hạ thấp mức giá mục tiêu trong 12 tháng của cổ phiếu Apple xuống còn 725 USD, thấp hơn so với dự báo 770 USD trước đó./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)