Doanh thu quảng cáo trực tuyến (QCTT) tại Việt Nam dự báo đạt 8 triệu USD vào năm 2010 - chiếm 1,5% thị trường quảng cáo. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn khá sơ khai và nhiều tiềm năng. ông Vũ Minh Trí, Giám đốc Yahoo! Việt Nam đã chia sẻ với báo BĐVN về tiềm năng, thế mạnh và những điểm yếu của thị trường QCTT tại Việt Nam.

Ông đánh giá như thế nào về thị trường QCTT tại Việt Nam trong những năm tới?

QCTT là loại hình quảng cáo khá mới mẻ nhưng đang tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Theo ước tính trong một nghiên cứu gần đây của Nielson và Yahoo!, doanh thu của thị trường này sẽ đạt gần 8 triệu USD, chiếm 1,5% thị phần quảng cáo và gấp 3 lần con số hiện tại vào năm 2010. Có hai lý do cho sự tăng trưởng này. Thứ nhất, số người sử dụng Internet ở Việt Nam đang tăng mạnh (theo thống kê của Bộ TT &TT tính đến tháng 3/2009 là trên 21 triệu người), tỷ lệ người sử dụng phần lớn là giới trẻ, đang tạo sức hấp dẫn lớn cho các nhà quảng cáo hướng tới đối tượng khách hàng này. Thứ hai, khi tình hình kinh tế khó khăn và ngân sách bị cắt giảm, rất nhiều doanh nghiệp sẽ hướng tới các giải pháp quảng cáo và tiếp thị tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế hơn, và Internet là lựa chọn lý tưởng nhờ lợi thế kết nối với một số lượng người sử dụng lớn với chi phí thấp. Chúng tôi dự đoán phần lớn doanh thu của QCTT trong những năm tới sẽ đến từ ngân sách quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo truyền thống.

Tại sao tỷ lệ doanh thu QCTT trong thị trường quảng cáo 500 triệu USD tại Việt Nam lại quá ít như vậy, thưa ông?

Con số 8 triệu USD vẫn còn ít so với thị trường các nước trong khu vực như Indonesia, Singapore, Philippin. Lý do chính là do các doanh nghiệp còn thiếu thông tin về thị trường này, vì vậy thiếu niềm tin vào tính hiệu quả của QCTT. Cụ thể, họ chưa có hiểu biết sâu sắc về thói quen, sở thích, lối sống, tâm lý của những người sử dụng nằm trong nhóm khách hàng mục tiêu của họ, những trang web quảng cáo hiệu quả nhất, những cách quảng cáo phù hợp nhất với nhóm người sử dụng mà họ muốn tiếp cận. Chính vì vậy, Yahoo! đã bắt tay với Công ty Nghiên cứu về thị trường truyền thông Hoà Nhan (TNS) để thực hiện nghiên cứu tổng quan về xu hướng sử dụng Internet của người Việt - chỉ số Net Index. Chúng tôi hy vọng rằng kết quả của nghiên cứu này sẽ trở thành kim chỉ nam giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ thông tin về QCTT và sử dụng phương tiện quảng cáo này nhiều hơn, nhờ vậy góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành QCTT ở Việt Nam.

Theo công bố của chỉ số Net Index, đa số người dùng Internet tại Việt Nam đều thuộc lớp trẻ. Điều này có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của QCTT tại Việt Nam?

Theo kết quả điều tra Net Index, gần 70% người sử dụng Internet ở Việt Nam có độ tuổi từ 15-30. Đây là nhóm tuổi có tỷ lệ đông nhất ở Việt Nam hiện nay. Người tiêu dùng trẻ là đối tượng khách hàng mục tiêu của rất nhiều các thương hiệu vì đây là lứa tuổi dễ tiếp cận những xu hướng mới nhất cũng như tốc độ nắm bắt công nghệ mới nhanh nhạy nhất. Sự cộng hưởng của hai yếu tố này sẽ khiến QCTT trở nên ngày càng hấp dẫn với các doanh nghiệp đang muốn khai thác thế mạnh của thị trường tiêu thụ trẻ đầy tiềm năng ở Việt Nam.

Ngoài hình thức treo banner ở các website, theo ông còn các dịch vụ nào có thể kiếm tiền từ Internet?

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ banner, các website có thể hợp tác với các công cụ tìm kiếm hàng đầu để cung cấp dịch vụ quảng cáo sử dụng từ khóa và “content match”. Kinh doanh nội dung số và cung cấp các giá trị gia tăng là những cách khác để kiếm tiền từ Internet.

Yahoo mong muốn đạt được doanh thu bao nhiêu từ việc khai thác các dịch vụ gia tăng trên Internet?

Tại Việt Nam, Yahoo! đang dẫn đầu về số lượng truy cập cũng như thời gian truy cập. Điều này cho thấy Yahoo! đang có những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng Internet tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi tại thị trường Việt Nam là tiếp tục tập trung phát triển những sản phẩm “Điểm bắt đầu” này và cùng với các đối tác trong nước phát triển thị trường QCTT ở Việt Nam đạt 3-5% so với quảng cáo truyền thống trước đây trong những năm tới.

Ông có thể cho biết điểm mạnh của các dịch vụ gia tăng, QCTT cũng như những nhược điểm của thị trường này ở Việt Nam?

Lợi thế của QCTT so với các loại hình quảng cáo khác là: có tính đo lường tốt và hiệu quả cao, có mức độ tập trung cao với các đối tượng mục tiêu, có tính tương tác và hiệu quả kinh tế. Trở ngại lớn nhất cho các nhà quảng cáo khi tiếp cận với kênh truyền thông mới này là chưa có nhiều thông tin để các nhà quảng cáo định hướng và đánh giá các chiến dịch marketing của mình. Chính vì thế, các nhà quảng cáo và tiếp thị chưa mạnh dạn đầu tư vào QCTT.

Tại sao một số website, diễn đàn… ở Việt Nam có lượng truy cập cao nhưng không thu hút được các nhà quảng cáo?

Các nhà làm marketing cần những thông tin và số liệu về đối tượng sử dụng để lên kế hoạch cho các chiến dịch marketing của mình. Tất cả các website đáp ứng được nhu cầu này sẽ có cơ hội. Một điều cần lưu ý đối với QCTT nữa là mức độ nhấn mạnh trên Internet là rất cao. Do vậy các nhà quảng cáo thường lựa chọn những “điểm bắt đầu” để quảng bá thương hiệu của mình để đảm bảo tính hiệu quả cao. Nhưng kết quả nghiên cứu của TNS cho thấy những điểm bắt đầu phổ biến hiện tại này của người sử dụng Internet tại VN là: tin tức, tìm kiếm, email, tán gẫu, blog, ĐTDĐ.

Ông cho biết làm sao để khai thác được tiềm năng của thị trường này?

Công cụ tìm kiếm là một trong những dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới. ở Việt Nam, chúng tôi cũng thấy một xu thế như vậy. Để khai thác được thị trường tiềm năng này, chắc chắn việc đầu tiên là cần phải có một công cụ tìm kiếm tốt, hiểu được tiếng Việt. Đây là một thách thức rất lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, kể cả những công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới vì tiếng Việt rất phức tạp. Trên nền tảng một công cụ tìm kiếm tốt, các công nghệ để giúp các nhà quảng cáo lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo sử dụng từ khóa quyết định thành công. Đối với một thị trường mới như Việt Nam, những chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ những công ty Internet hàng đầu thế giới là rất quan trọng và cần thiết.

Yahoo hiện đang muốn tìm kiếm điều gì tại thị trường QCTT tại Việt Nam?

Mong muốn của Yahoo! là duy trì được vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam với chiến lược đưa Yahoo! trở thành “điểm bắt đầu” thiết yếu cho người sử dụng Internet, “sự lựa chọn thông minh” đối với các nhà quảng cáo và “đối tác lý tưởng” trong lĩnh vực CNTT -TT. Hiện nay, Yahoo! đang nỗ lực vận dụng các thế mạnh về công nghệ và sự am hiểu thị trường để góp phần đẩy mạnh ngành QCTT trong nước, tăng thị phần của QCTT để lấp dần khoảng cách giữa QCTT và các kênh quảng cáo truyền thống.

Cảm ơn ông!