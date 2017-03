Năm em đạt giải thưởng gồm Trần Thượng Gia Huy (9 tuổi), Nguyễn Nhật Hưng (8 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh Quân (7 tuổi), Nguyễn Huy An (8 tuổi) và Bùi Trọng Nhân (9 tuổi). Đây cũng là những đại diện duy nhất của Việt Nam đạt huy chương trong hạng mục này của Cuộc thi năm nay. Giải nhất và nhì thuộc về các thí sinh đến từ Malaysia và nước chủ nhà Indonesia.





WeCode 2016 nằm trong chuỗi sự kiện Hội trại công nghệ số (Digital Campus) do Hiệp hội Y.O.U (Youth On Unity) tổ chức, là cuộc thi lập trình quốc tế sáng tạo lớn nhất Đông Nam Á dành cho học sinh tiểu học và trung học.

Năm nay có tổng 155 thí sinh tham gia ở bốn hạng mục (Apprentice, Advance, Expert, Master). Cuộc thi đã trao 12 giải chính và 80 huy chương cho các hạng mục khác nhau.

Các “lập trình viên nhí” của Học viện Teky là bảy trong số hơn 30 đại diện của Việt Nam chính thức tham dự cuộc thi và mang huy chương về cho Việt Nam.





Học viện công nghệ & lập trình cho trẻ em - Teky Academy (viết tắt là Teky), được thành lập với sứ mệnh giúp hàng triệu trẻ em Đông Nam Á phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thông qua việc học lập trình.

TIỂU MINH