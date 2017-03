Dù thời gian gần đây, công an tại các phường thuộc các quận huyện TP Hà Nội đã sao sát và gay gắt vào cuộc buộc các cửa hàng kinh doanh net phải nghỉ trước 23h nhưng sau khi lực lượng công an kiểm tra ra về, những con nghiện game lại “quay đầu” trở lại quán game khi trước đó họ chỉ tạm dừng trò chơi bằng cách “tắt phụt” màn hình. Mới đây, khi lực lượng công an phường Bách Khoa đi kiểm tra việc làm ăn quá giờ quy đinh của các hộ kinh doanh game tại đường Lê Thanh Nghị, chủ một cửa hàng game vẫn vô tư nói với những người đang chơi rằng: “các em chịu khó đi ra ngoài khoảng mấy phút rồi quay lại, mấy ông công an giỏi lắm thì chỉ thu mấy cái ghế là cùng”.