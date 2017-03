Người mua chưa phải chịu cảnh tăng giá

Phần lớn hàng IT sẽ không giảm giá theo xu hướng hàng năm của thị trường.

Các công ty bán lẻ hàng IT hàng đầu tại Hà Nội cho biết, mặc dù những ngày gần đây USD tăng giá mạnh nhưng chưa ảnh hưởng ngay lập tức đến thị trường bán lẻ. Vì hiện nay các đại lý bán lẻ vẫn còn hàng dự trữ từ trước khi tỷ giá tăng nên chưa điều chỉnh theo hướng tăng giá.

Một Công ty nhập khẩu laptop trực tiếp ở Hà Nội cho biết, Công ty mới thông báo tăng tỷ giá từ hôm qua theo mức tăng của NHNN nên chưa thấy ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên tỷ giá tăng làm cho giá các sản phẩm nhập khẩu cũng tăng lên vì hàng nhập khẩu tính theo USD. Do đó, công ty sẽ triển khai thêm các chương trình khuyến mãi và tặng quà cho khách hàng nhằm làm giảm ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá.

Các nhà phân phối hàng nhập khẩu sẽ phải điều chỉnh theo hướng tăng, bởi họ đã phải nhập theo tỷ giá mới. "Tuy nhiên, hiện tại nhà phân phối chưa thể tăng giá với các đại lý bởi một là vẫn đang còn hàng tồn kho, hai là vẫn phải thăm dò thị trường, ba là còn bảng giá cam kết với các đại lý bán lẻ", đại diện một công ty bán lẻ nói.

Một nhà phân phối có kinh nghiệm lâu năm về sản phẩm IT tại Hà Nội dự đoán: phần lớn hàng IT thay vì giảm sẽ không giảm và nếu tính tổng chi phí để lắp một PC thì giá cũng không tăng, Notebook cũng rất khó tăng giá. Trong đó không ngoại trừ một số linh kiện sẽ tăng giá như màn hình, RAM, CPU. Tuy nhiên, lẽ ra thời điểm khai trường sắp đến, hàng IT sẽ giảm khá mạnh nhưng do tỷ giá tăng nên sẽ không giảm nhiều.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan và một số nhà phân phối hàng đầu tại Việt Nam trong vòng một tuần qua, số lượng đơn hàng IT nhập về Việt Nam giảm đáng kể. Một phần nguyên nhân là do các nhà phân phối đang thăm dò thị trường và có tâm lý chờ đợi giá đồng đô la hạ nhiệt.

Nhưng đà giảm giá sẽ bị kìm hãm

Theo quy luật chung nhiều năm, mùa khai giảng cũng là khi thị trường các sản phẩm CNTT bắt đầu bán chạy. Thông thường, vào dịp này hàng năm, các hãng sản xuất, nhà phân phối và đại lý bán lẻ sẽ đồng loạt đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn kích thích nhu cầu tiêu dùng.

Mặc dù hầu hết các nhà bán lẻ phía Bắc đang niêm yết và bán theo giá đồng Việt Nam nhưng do hầu hết hàng IT phải nhập khẩu nên động thái tăng tỉ giá thêm 2% của NHNN vào ngày 17/8 vừa qua phần nào ảnh hưởng đến các quyết định và các mức hỗ trợ và chương trình khuyến mãi này.



Đồng thời, theo tính chất hàng hóa công nghệ, các model sản phẩm ra sau với những tính năng mới vượt trội, sẽ "ép" giá các model đời trước xuống giá. Tuy nhiên với việc tỉ giá tăng sẽ làm cho sự giảm giá trở nên không rõ nét.



Nếu tỷ giá không tăng mạnh như hiện nay, người tiêu dùng sẽ có cơ hội được mua hàng IT giảm giá mạnh hơn, thay vì được giảm 3% sẽ chỉ được giảm 1%. Và đáng lẽ dịp khai trường sắp tới, người tiêu dùng đặc biệt là sinh viên sẽ được chứng kiến tỷ lệ giảm giá mạnh nhưng do tỷ giá tăng nên mức giảm sẽ không được như dự kiến.

Theo Hà Phương (VNN)