Mất 6 năm để nghiên cứu công nghệ

Giao diện của Starbuzz khá đơn giản, không quá cầu kỳ từ cách sắp xếp cho đến trình bày với một bảng xếp hạng mini nằm ngay tại trang chủ. Bảng xếp hạng này được chia theo 3 dạng là theo tuần, theo tháng, trending (xu hướng) và các sao được sắp xếp theo ca sĩ, người mẫu, diễn viên, MC.

Cụ thể, bảng xếp hạng ngày 2/7, trong hạng mục ca sĩ, ngôi sao được nhắc nhiều nhất trong tuần là Noo Phước Thịnh với hơn 50 mentions (số lần được nhắc đến) trên báo điện tử, diễn đàn, mạng xã hội, trong đó có 65% thông tin mang ý nghĩa tích cực (mỗi mention trên Starbuzz được tính khi tên của người nổi tiếng được xuất hiện trong một bài báo, một bình luận trên forum, một post/comment trên mạng xã hội (Facebook/Youtube/Linkhay...). Tương tự, với hạng mục người mẫu, diễn viên và MC, các ngôi sao Elly Trần, Ngân Khánh và Trấn Thành là những gương mặt hot nhất trong tuần.

Lý giải về việc thành lập ra dự án Starbuzz, ông Nguyễn Thành Long, đồng sáng lập ePi, hiện tại là một trong những người đang thực hiện dự án Starbuzz cho biết, Baomoi nhận thấy chuyên mục Giải trí/Văn hóa luôn có lượng độc giả quan tâm rất lớn, do vậy quyết định thử nghiệm công nghệ xử lý phân tích tiếng Việt của mình đối với bảng xếp hạng sao Việt này. Từ khâu thiết kế cho tới khi đưa Starbuzz.vn vào hoạt động mất hơn 2 tháng. "Tuy nhiên, để thực hiện được việc này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ePi đã phải mất 6 năm nghiên cứu công nghệ", ông Long cho biết thêm.

Starbuzz lấy dữ liệu từ xấp xỉ 200 báo điện tử chính thống tại Việt Nam, hơn 30 diễn đàn lớn nhất tại Việt Nam, các blog nổi tiếng do người Việt viết, các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, Youtube và các mạng xã hội trong nước như Link Hay (thời gian gần sẽ bổ sung thêm Twitter, Zing Me...). Nguồn dữ liệu nói trên đảm bảo phủ được tới trên 95% Internet Việt Nam. Dữ liệu về sao được cập nhật với tốc độ nhanh, khoảng 15-30 phút/lần. Ngoài ra, với công nghệ của mình, ePi không chỉ giúp độc giả biết được sao nào đang nóng mà còn biết là nóng tốt hay nóng do chuyện không tốt.

Trao đổi với phóng viên, ông Long cho biết, mặc dù Startbuzz lấy dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau nhưng không loại trừ những trường hợp một doanh nghiệp hay một cá nhân dùng tiền để "lăng xê" trên mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội và bảng xếp hạng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do tính mở của các mạng xã hội, diễn đàn nên các trường hợp này sẽ không thể "lừa" được tất cả mọi người sử dụng trong một thời gian dài.

Hiện Starbuzz đã có cơ sở dữ liệu của hơn 300 người nổi tiếng trong ngành Văn hóa/Giải trí tại Việt Nam bao gồm các ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu, đạo diễn...

Sẽ ra các bảng xếp hạng độ "hot" của nhãn hàng thực phẩm, điện tử

Ông Long cho rằng, thuận lợi của ePi khi lập ra Starbuzz.vn là có thể thừa hưởng được nền công nghệ xử lý tiếng Việt có sẵn trên Baomoi. Đồng thời, việc tiếp xúc với các độc giả của Baomoi hàng ngày cũng cho phép ePi có thể tự tin trong việc đưa ra bảng xếp hạng sao Việt của mình bởi đây là một trong những vấn đề luôn được công luận quan tâm hàng ngày.

Trong thời gian ngắn tới đây, Starbuzz sẽ được phát triển để có thể hiển thị tốt trên mọi màn hình (PC, mobile, tablet, tivi) với cùng một trải nghiệm thống nhất. Ngoài ra, ePi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các bảng xếp hạng độ "hot" về sản phẩm của các ngành hẹp được độc giả quan tâm nhiều như ngành tiêu dùng nhanh (FMCG), điện tử, làm đẹp, thực phẩm...

"ePi sẽ thêm nhiều chức năng để so sánh mức độ nổi tiếng và xem lịch sử nổi tiếng của sao Việt, như Ngọc Trinh đã đứng thứ 1 những tuần nào và lý do tại sao lại như vậy", ông Long nhấn mạnh.

Trên thế giới, cả MTV lẫn Billboard đều có bảng xếp hạng tương tự Starbuzz.vn, trong đó bảng xếp hạng của MTV Music Award (vma-twittertracker.mtv.com/live/) được đánh giá là rất thành công, thu hút được đông đảo người xem bởi cách trình bày và cách tiếp cận mới của mình với Social Media. Mới đây, giải thưởng Oscar 2012 cũng đã có Oscar Buzz để theo dõi tất cả các thông tin do người dùng nhắc tới liên quan tới giải thưởng này (oscar.go.com/oscar-buzz).

