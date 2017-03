Thương vụ trên đã được phát ngôn viên của hãng Panasonic, Akira Kadota khẳng định. Báo Nikkei của Nhật đã đưa tin hãng Panasonic và Disney có kế hoạch bán các thẻ nhớ lưu trữ phim để có thể xem trên di động hay hệ thống giải trí trên ô tô và các thiết bị hỗ trợ đọc định dạng thẻ nhớ này.

Dự tính các phim được lưu trữ trên thẻ nhớ này sẽ ra mắt trên thị trường Nhật cùng thời điểm khi phát hành các phim này trên DVD. Kế hoạch sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới với bộ phim The Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe). Tuy nhiên sự thuận tiện sẽ đi kèm với chi phí bởi dự tính DVD kèm thẻ nhớ lưu trữ phim sẽ có giá cao hơn gấp 2 lần các đĩa DVD phim thông thường.