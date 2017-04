Biz Stone, CEO Twitter nói công khai là điều quan trọng sống còn của Twitter

Một hội thảo tại Đại học Oxford (Anh) đã đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi lớn này.

Đối với truyền thông kỹ thuật số, thì cũng như lĩnh vực bói toán vậy, tương lai cũng được xem xét như là một phần của hiện tại. “Đâu sẽ là phát hiện quan trọng sắp tới?” là một câu hỏi mà mỗi người có liên quan tới Internet thường xuyên nhắc đi nhắc lại. Nhưng sau vài năm bùng nổ, thì câu hỏi rằng điều gì sẽ đến sau các mạng xã hội không còn quá xa vời.

Rất may, một số chuyên gia hàng đầu đã cho chúng ta câu trả lời. Vào trung tuần tháng 11/09, Trường kinh doanh Said tại Đại học Oxford đã mời một số nhà doanh nghiệp thành đạt và sáng giá từ thung lũng Silicon (Mỹ) tới Oxford để nói chuyện với các sinh viên trong sự kiện hàng năm lần thứ 9. Sự kiện do hiệu trưởng Frances Cairncross nhiệt tình và quyết đoán của Trường Exeter chủ tọa.

Chuyên gia đầu tiên đề cập đến câu trả lời cho chúng ta là Peter Thiel, người đồng sáng lập ra dịch vụ thanh toán PayPay và cũng là người đi tiên phong trong việc đầu tư vào Facebook và LinkedIn. Ông lưu ý chúng ta rằng việc đầu tiên hãy đánh giá xem chúng ta đang ở giai đoạn nào với các mạng xã hội. “Với công nghệ kỹ thuật số, có một xu thế đánh giá thấp khi điều gì đó đang trở nên hoàn thiện, nhưng việc hiểu rõ tình hình tài chính và công nghệ mới thực sự là quan trọng”, ông giải thích.

“Nếu bạn nhìn lại từ hôm nay, rõ ràng năm 2002, thậm chí có những chuyên gia vẫn tiếc rằng ở thời điểm đó Google đã trở thành cỗ máy tìm kiếm chủ yếu. Nếu mọi người lúc đó mà hiểu rằng gần như không còn cơ hội nào để vượt qua Google nữa, thì một số khoản đầu tư có lẽ đã khác. Nhưng ở thời điểm đó, chúng ta đã không nói tới Google theo cách thế này”.

Ông nói với cử tọa: “Vậy đối với lịch sử của mạng xã hội, thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở giai đoạn đầu, và hầu hết các công ty sẽ chưa thực sự nổi bật trong vòng vài năm tới? Hay chúng ta đang ở giai đoạn sau, khi mà các công ty như Facebook, LinkedIn hay Twitter đã thực sự hoàn chỉnh và sẽ tập trung vào công việc kinh doanh để tồn tại?”

Sau đó ông đã nêu ra một khả năng táo bạo và quan trọng hơn nữa – rằng giai đoạn phát triển của Internet tự nó đã tới giai đoạn cuối cùng: “Liệu có phải chúng ta đang ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển mạng xã hội ảo? Và có phải mạng xã hội là phát kiến cuối cùng của Internet?”

“Hãy xem, chúng ta đi từ sự phát triển của viễn thông tới Internet và từ Internet tới mạng xã hội. Có lẽ sẽ không có thêm phát kiến nào thêm nữa, và chúng ta phải tìm kiếm theo một hướng hoàn toàn khác, có lẽ chúng ta phải trở lại với những tiểu thuyết viễn tưởng về khoa học và vũ trụ”.

Là CEO của Twitter, dịch vụ tiểu blog đang nổi lên như cồn ở Mỹ và châu Âu, Biz Stone lại khá chắc chắn rằng điều đó không thể như thế. Trước đó ông đã nói với các nhà báo rằng hiện tại ông không nghĩ đến bán công ty mà thay vào đó có thể sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán nếu cần, ông bắt đầu làm dịu đi bầu không khí, và đã nói đùa như là mình tự nhiên ở đâu rơi xuống diễn đàn vậy: “Mạng xã hội? Là cái quái gì thế?”

