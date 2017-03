Theo IDC, điện thoại thương hiệu Việt sẽ dần dần biến mất.

Kinh tế khó khăn và sức mua suy yếu sau kỳ nghỉ Tết đã ảnh hưởng đáng kể đến số lượng điện thoại di động của Việt Nam trong quý này, và khiến thị trường khó duy trì đà tăng trưởng.

Theo IDC, số lượng điện thoại phổ thông (feature phone) giảm 14% so với quý trước, vì vài hãng của Việt Nam và Trung Quốc đang phải vất vả đối phó với vấn đề cạnh tranh. Ông Võ Lê Tâm Thanh, chuyên viên phân tích thị trường thuộc nhóm nghiên cứu thiết bị người dùng của IDC Việt Nam, cho biết: “Một số hãng nội địa và Trung Quốc đã rút khỏi thị trường, và chúng tôi cho rằng sẽ còn nhiều hãng rời khỏi thị trường vào năm 2012 do họ phải cố gắng thu hồi đầu tư trong điều kiện hiện tại".

Thị trường smartphone cũng giảm 21% so với quý trước vì chỉ có vài hãng điện thoại Android thành công với các dòng điện thoại của mình. Ông Thanh cho biết thêm: “Nền tảng Android hiện đang thống lĩnh thị trường HĐH trên các dòng máy smartphone với 79% thị phần. Sự phổ biến của nền tảng này là do nhiều hãng đã giới thiệu các sản phẩm Android với giá phải chăng và những nỗ lực quảng bá sản phẩm của Samsung và HTC. Trong khi đó, số lượng điện thoại chạy nền tảng Windows vẫn chưa phổ biến vì giá vẫn chưa thể so sánh được với các smartphone Android và HĐH này cần phải có nhiều ứng dụng Việt hơn nữa trong việc tiếp cận người tiêu dùng."

Tuy Android đang thống lĩnh thị trường di động trong nước, nhưng theo IDC, đến hết quý I năm nay, Nokia vẫn là nhà cung cấp hàng đầu, chiếm hơn phân nửa tổng số điện thoại di động tại Việt Nam. Nokia tiếp tục thành công với các dòng điện thoại 2 SIM và chi phí thấp như 101, C2-00, X1-01 và 1280. Thành công của họ trong phân khúc này đã gây khó khăn cho các nhà cung cấp nhỏ hơn muốn cạnh tranh trên thị trường này.

Trong khi đó, mặc dù Samsung vẫn là hãng hàng đầu trong thị trường smartphone của Việt Nam nhờ vào kết quả kinh doanh tốt của dòng smartphone giá thấp bao gồm Galaxy Y và Galaxy Mini. Tuy nhiên, tổng số lượng điện thoại di động phân phối, bao gồm cả điện thoại phổ thông và smartphone, vẫn còn khoảng cách so với Nokia.

LG giữ vị trí thứ 3 trong quý 1/2012 bất chấp sự suy giảm về số lượng máy.

Trước đó, theo khảo sát của Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương, sức mua điện thoại di động yếu nhất trong ba năm trở lại đây với số lượng nhập khẩu ĐTDĐ 4 tháng đầu năm 2012 giảm 25,6% về số lượng và giảm 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; giảm 10,6% về lượng so với 4 tháng đầu năm 2010. Tuy nhiên, trên thị trường bán lẻ, nhu cầu tiêu dùng ĐTDĐ cao cấp khá lớn, khiến nhập khẩu ĐTDĐ tại phân cấp này trong 4 tháng đầu năm 2012 vẫn tăng trưởng tốt.

Theo Khôi Linh (Dân trí)