Kết quả không đáng tin cậy

Theo công bố của Burson Marsteller về thị phần các mạng xã hội ở các nước châu Á (tháng 8/2011), mạng xã hội Zing Me dẫn đầu trong top 5 mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam. Cụ thể, top 5 mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam theo thứ tự bao gồm Zing (1.700 triệu lượt truy cập-page view), Nhaccuatui (280 triệu lượt), Clip.vn (97 triệu lượt), Blogspot (26 triệu) và cuối cùng là “tiểu blog” Twitter với 3,9 triệu lượt truy cập.

Như vậy, danh sách này hoàn toàn vắng bóng 2 mạng xã hội lớn trên thế giới Facebook (đang có khoảng 2,5 triệu thành viên tại Việt Nam, tương đương 0,34% dân số Việt Nam, theo số liệu của checkfacebook.com), Yahoo Plus (đang có 5,6 triệu thành viên- số liệu của bà Rose Tsou, Phó Chủ tịch cấp cao của Yahoo! châu Á – Thái Bình Dương) và mạng xã hội "made in Việt Nam" khác là Go.vn... Cũng theo báo cáo của Burson Marsteller, kết quả đưa ra được dựa trên số liệu của trang web Google Ad Planner, internetworldstats và checkfacebook.com.

Đáng chú ý, theo kết quả đánh giá của Burson Marsteller, tình hình xếp hạng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam "dường như" đã có nhiều thay đổi, so với Bản báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Cimigo. Cụ thể, Bản báo cáo người dùng Internet (NetCitizens) Việt Nam 2011 được hãng nghiên cứu thị trường Cimigo thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11-12/2010 chỉ ra rằng: Năm 2010, 70% số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là thành viên của Facebook, tăng mạnh so với năm 2009 (chỉ có khoảng 47%). Mạng xã hội Zing Me đã tăng gấp 3 lần trong vòng 1 năm và leo lên đứng thứ 2, chiếm gần 20% số lượng người sử dụng mạng xã hội. Yahoo 360 Plus đứng ở vị trí số 3, thu hút được khoảng 12% người sử dụng mạng xã hội, giảm khoảng 1% so với năm 2009.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vương Quang Khải, Phó Giám đốc VNG thắc mắc về tiêu chí xếp hạng top 5 mạng xã hội của Burson Marsteller. "Theo phân loại của tôi, Nhaccuatui là trang web chia sẻ nhạc, Clip.vn là trang web chia sẻ video, Blogspot là trang blog nên khó có thể xếp chúng vào mục mạng xã hội", ông Khải cho biết thêm.

Cùng quan điểm với ông Khải, ông Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc VTC Online, trưởng dự án Go.vn cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên về kết quả Burson Marsteller đưa ra. Bởi vì, theo Google Ad Planner, Nhaccuatui, clip.vn đều không được đưa vào danh sách mạng xã hội (social network). Ngoài ra, số lượng thành viên (Unique visitors) và lượt xem (page view) của Go.vn (3,1 triệu và 120 triệu), Facebook (9,1 triệu, 660 triệu) đều lớn hơn mạng xã hội đứng thứ 5 trong danh sách Burson Marsteller là twitter (550 nghìn, 4,6 triệu)… “Chính vì thế, kết quả của Burson Marsteller đưa ra về top 5 mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam không đủ cơ sở để người dùng có thể tin cậy”, ông Tuấn cho biết thêm.

Khi được hỏi nhận định về top 5 mạng xã hội ở Việt Nam, cả ông Tuấn và ông Khải đều cho rằng, căn cứ vào bảng xếp hạng Google Ad Planner, Alexa và một số công cụ độc lập khác, top 5 mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam (không theo thứ tự) bao gồm Zing Me , Facebook , Go.vn ,Yahoo 360 Plus, vị trí cuối cùng là sự cạnh tranh giữ Yume hoặc Tầm tay, Google Plus.

Đã có sự tách top giữa các mạng xã hội

Ông Phan Anh Tuấn khẳng định, sự thay đổi lớn nhất của thị trường mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian gần đây là sự tách tốp giữa 4 mạng xã hội ở top đầu với phần còn lại, những mạng nhỏ sẽ đuối dần khi không có nguồn đầu tư lâu dài và tiềm lực ổn định.

Còn theo Ông Vương Quang Khải, sự thay đổi lớn nhất so với đầu năm 2011 chính là tính mở của các mạng xã hội mới khi cùng nhau tham gia hợp tác, phát triển và kinh doanh các dịch vụ trên nền tảng mạng xã hội. Điều đó đã được thể hiện qua việc, Zing Me, Go.vn đã có những hợp tác thông qua việc đặt nút chia sẻ thông tin trên hai website. Mới đây 2 mạng xã hội này đang tiến hành đưa các ứng dụng sản phẩm dịch vụ của Go.vn (app) lên nền tảng mở của Zing Me và ngược lại hay từ ngày 16/6, người dùng của Go.vn có thể sử dụng tên truy cập và đồng tiền của mạng này để chơi và thanh toán trong ứng dụng Game truyền thống do Tamtay.vn phát triển.

Theo số liệu comScore tiến hành nghiên cứu về truyền thông xã hội Việt Nam được công bố tại buổi hội thảo “Mạng xã hội – Nền tảng mở” ngày 27/8 vừa qua, trong số những người sử dụng Internet tại Việt Nam thì có 87,5% người dùng đã và đang sử dụng các mạng xã hội. Mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất là Zing Me, chiếm 44,6% và Go.vn chiếm 14,1%. Đa số những người sử dụng mạng xã hội là những người trẻ, nằm trong độ tuổi từ 15-34 (chiếm 71%).

