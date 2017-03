Khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Infonetics Research nhận thấy, LTE sẽ là công nghệ giúp các nhà mạng, như Verizon Wireless, TeliaSonera, KDDI, và NTT DoCoMo kiếm được “bộn tiền”.

Theo Infonetics Research, đến năm 2013, sẽ có khoảng 73 triệu thuê bao di động sử dụng mạng 4G LTE nếu hạ tầng mạng di động thế hệ thứ 4 này được triển khai đúng kế hoạch. Mạng 4G sẽ chính thức “lên sóng” vào giữa cuối năm 2009.

“Không giống như việc triển khai mạng 3G vốn gặp khá nhiều trục trặc do sự chồng chéo giữa các băng tần với mạng 2G, LTE sẽ nhanh chóng được mở rộng vì “độc chiếm” băng tần riêng biệt”, Stephane Teral, nhà phân tích nền tảng di động, cố định của Infonetics, nhận xét.

Hiện các hãng viễn thông Verizon Wireless, TeliaSonera, KDDI, và NTT DoCoMo đều đã cam kết triển khai hạ tầng LTE và sẽ chính thức thương mại vào năm 2010. Đặc biệt, nhà mạng Verizon Wireless sẽ khai trương mạng LTE đầu tiên vào cuối năm nay.

4G là công nghệ truyền thông không dây thứ tư, cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ tối đa trong điều kiện lý tưởng lên tới 1 cho đến 1,5 Gb/giây. Tên gọi 4G do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) đặt ra để diễn đạt ý nghĩa “3G và hơn nữa”.