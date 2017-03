Một "chương" đáng chú ý trong cuộc chiến dai dẳng giữa Apple và Samsung là vào ngày 4/6, Ủy ban thương mại Mỹ (ITC) ra quyết định ngừng nhập khẩu các phiên bản smartphone và tablet của Apple (gồm Phone 4, iPhone 3GS, iPad 3G và iPad 2 3G do AT&T phân phối) vì vi phạm bản quyền do Samsung nắm giữ. Đây là các sản phẩm thế hệ cũ nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Apple, nhưng một lệnh cấm cũng đủ để chứng tỏ Apple có xâm phạm bản quyền. Vì vậy, Apple đã "cầu cứu" Phòng Đại diện Thương mại Mỹ thuộc văn phòng điều hành của tổng thống Obama nhằm lật ngược phán quyết. Thậm chí, Intel, Microsoft và Oracle cũng gửi đơn yêu cầu chính quyền can thiệp. Đầu tháng 8, Phòng Đại diện Thương mại Mỹ ra yêu cầu xóa bỏ lệnh của ITC. Đây là quyết định bất ngờ nhất trong suốt 26 năm qua vì từ năm 1987, chính quyền Obama chưa từng phủ quyết bất kỳ lệnh cấm nào từ ITC.

Ngay sau khi giành chiến thắng, Apple đã nộp đơn yêu cầu cấm bán một loạt sản phẩm Samsung. Đến ngày 9/8, ITC khẳng định các smartphone và máy tính bảng thuộc dòng Galaxy thế hệ cũ đã vi phạm 2 bằng sáng chế của Apple, trong đó có công nghệ theo dõi cử động ngón tay trên màn hình cảm ứng smartphone. Những thiết bị nằm trong diện cấm bán có Galaxy S 4G, Fascinate, Captivate, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1 cùng một số điện thoại, tablet khác trình làng năm 2010 và 2011.

Phát ngôn viên của Samsung cho hay họ "thất vọng vì phán quyết của ITC" còn Apple tỏ ra hài lòng bởi "bảo vệ những sáng tạo thực sự là mục tiêu của các hệ thống bản quyền".

Samsung có quyền kháng cáo, tuy nhiên giới công nghệ tỏ ra nghi ngờ việc hãng Hàn Quốc sẽ nhận được sự "ưu ái" như Apple.

Theo Châu An (VNE)