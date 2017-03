Hình ảnh so sánh của Dell.

Hình ảnh này xuất hiện trên trang Tư vấn sản phẩm thuộc website của Dell, trong đó diễn tả thái quá về chất lượng của loại card đồ họa cao cấp.



Nhằm gây ấn tượng về sự vượt trội của loại card đồ họa “xịn,” Dell đã đưa ra 2 bức hình so sánh, trong đó ở loại card tiêu chuẩn thì hình ảnh mờ và nhòe hơn so với hình tương ứng rất sắc nét, sinh động với card đồ họa cao cấp.



Tuy nhiên, hình ảnh trên bị cho là không mô tả đúng thực tế, bởi giới truyền thông chỉ ra rằng dù có chất lượng khác nhau thì card đồ họa nói chung không tạo ra sự khác biệt nào trên màn hình desktop Windows tiêu chuẩn (giống trong hình đồ họa dưới đây của Dell).



Tính cao cấp của một loại card đồ họa nào đó chỉ thể hiện rõ qua những trò game 3D hoặc các ứng dụng khác trên máy. Do vậy, có thể thấy Dell đã thổi phồng không hợp lý về card đồ họa cao cấp trong hình ảnh tư vấn của họ.



Sau khi bị “tố” như vậy, hãng máy tính này đã gửi lời xin lỗi. Dell bày tỏ: “Chúng tôi muốn giúp khách hàng dễ dàng có hình dung về thiết bị họ chọn mua, thông qua những hình ảnh so sánh sản phẩm. Dell không bao giờ có ý định tạo ra sự nhầm lẫn cho khách hàng. Đây chỉ là một sơ suất và chúng tôi xin lỗi vì điều đó. Hiện giờ Dell đã gỡ bỏ hình ảnh không hợp lý, và chúng tôi cam kết sẽ hướng người tiêu dùng tới những trải nghiệm công nghệ phù hợp nhất có thể”./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)