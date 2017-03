Doanh nghiệp loay hoay tìm nhà quảng cáo

Còn nhớ, cách đây khoảng hơn mười năm, khi mà marketing còn chưa phát triển mạnh ở Việt Nam, khái niệm marketing đơn thuần chỉ là tiếp thị quảng cáo với những hình thức giản đơn như: phát tờ rơi hay những tấm biển pano áp phích quảng cáo vô hồn trên đường phố.

Khi đó, các hình thức Marketing cao cấp hơn thì có quảng cáo TVC qua truyền hình, quảng cáo qua sóng phát thanh hay bài đăng trên báo giấy, báo mạng… Nhưng để có được một chiến dịch quảng cáo như vậy, doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian, gặp phải vô vàn khó khăn và trở ngại, thậm chí chiến dịch còn bị “phá sản” chỉ vì không được thực hiện đúng thời điểm. Nguyên nhân một phần do công nghệ còn chưa phát triển, phần nữa khi đó còn có quá ít công ty cung cấp dịch vụ marketing – truyền thông, mà việc doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với báo, đài là một điều gì đó khó khăn và có vẻ “xa vời”.

Vì thế, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu, có ngân sách nhưng vẫn không thể đăng quảng cáo được như mong muốn. Trong khi đó, đáng lẽ ra họ phải xứng đáng nhận được những dịch vụ nhanh chóng, tiện ích hơn.



Quảng cáo trực tuyến: dễ như mua đồ qua mạng

Ngày nay, ứng dụng công nghệ, nhất là sự phát triển của Internet và công nghệ Web 2.0 đã đưa thông tin điện tử trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện đại, thì quảng cáo trên Internet đang cạnh tranh khốc liệt với quảng cáo truyền hình, dần vượt mặt các hình thức quảng cáo truyền thống như báo giấy hay phát thanh.

Cùng với đó, công nghệ quảng cáo tiên tiến cũng cho phép các doanh nghiệp có nhu cầu đăng quảng cáo (nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ) có thể tự biến mình thành nhà quảng cáo chuyên nghiệp, chủ động chạy chiến dịch trên các tờ báo điện tử hàng đầu, mà không cần liên hệ qua các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông trung gian.

Thử tưởng tượng xem, doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ, tự chọn lựa hình thức quảng cáo phù hợp, tự tiến hành thiết kế, chọn thời gian khung giờ, định mức ngân sách… tất tần tật chỉ bằng những cú click chuột mà không cần trực tiếp gặp nhà trung gian quảng cáo. Thật sự tiện lợi trong cuộc sống hiện đại vội vã luôn coi “thời gian là vàng bạc” như hiện nay. Đó chính là hình thức quảng cáo tự đăng - tự quản (self-serving ads), được đánh giá là bước đột phá sáng tạo so với các hình thức quảng cáo trực tuyến trước đó bởi trải nghiệm mới: quyền quyết định trực tiếp dành cho chính doanh nghiệp cần quảng cáo.

Trên thế giới, quảng cáo tự đăng - tự quản đã phát triển rất sớm, khởi đầu là quảng cáo AdWords của Google, tiếp đó là các quảng cáo trên mạng xã hội Facebook…Tại Việt Nam cũng đã xuất hiện các hình thức quảng cáo của hai ông lớn này. Tuy nhiên, thị trường quảng cáo tự đăng tại Việt Nam chỉ sôi động và phát triển mạnh khi có thêm các doanh nghiệp truyền thông nội địa cùng tham gia, tiêu biểu là hệ thống quảng cáo Admarket Admicro (Đơn vị kinh doanh quảng cáo trực tuyến, trực thuộc VC Corp).





Mẫu tự tạo quảng cáo CPC một cách đơn giản, nhiều kích thước với tài khoản của hệ thống Admarket Admicro

Đơn giản như khi tham gia vào diễn đàn hay các mạng xã hội thú vị, khách hàng chỉ cần đăng kí tài khoản miễn phí trên website www.admarket.admicro.vn là có thể mua và chạy quảng cáo. Từ công cụ sẵn có, khách hàng tự tạo banner CPC, CPC Plus, CPM Admarket,… với tiêu đề, hình ảnh, nội dung text tùy ý và có thể sửa chữa, cập nhật bất kỳ thời điểm nào, dù là trong hay ngoài giờ hành chính mà không cần phải thông qua chủ quản của báo hay websites.

Quảng cáo tự đăng Admarket phủ sóng rộng trên 180 websites (với khoảng hơn 30 triệu độc giả, chiếm hơn 90% độc giả Internet toàn quốc) như Dân trí, Vneconomy, Cafef, Cafebiz, Gamek, Genk, Kênh 14… Khách hàng có thể chọn quảng cáo hiển thị trên toàn bộ các trang hoặc những trang phù hợp, thậm chí từng chuyên mục giúp tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao.







Người chạy chiến dịch có thể kiểm soát linh hoạt ngân sách và số tiền chi tiêu của mình, nhặt site và chọn công chúng mục tiêu mong muốn

Thế mạnh công nghệ Mining Data mà VC Corp là đơn vị đầu tiên phát triển tại Việt Nam cũng giúp quảng cáo của doanh nghiệp tiếp cận trúng khách hàng mục tiêu theo vùng miền, tỉnh thành và chi tiết đến cả giới tính, độ tuổi. Bên cạnh đó, các công nghệ ngang tầm với quảng cáo của Google và Facebook như công nghệ kiểm soát tần suất Frequency, công nghệ “đeo bám” Retargeting,… khiến quảng cáo của doanh nghiệp giảm thiểu chi phí mà vẫn đạt hiệu quả doanh số và nhắc nhở khách hàng nhớ về hình ảnh thương hiệu.

Với hình thức quảng cáo tự đăng - tự quản, doanh nghiệp trả tiền quảng cáo theo lượt nhấp chuột của khách hàng vào banner (CPC, CPC Plus – Cos per click) hoặc trả tiền theo mỗi 1000 lần baner hiển thị (CPM – Cos per milles). Quảng cáo không giới hạn ngân sách. Ví dụ, dù là quảng cáo chi vài tỉ (với doanh nghiệp lớn) hay quảng mức tối thiểu 100.000đ/ngày, quảng cáo của bạn vẫn được phủ sóng trên 31,5 triệu độc giả và trên hệ thống 180 website của Admarket Admicro. Đồng thời, cách thức thanh toán của hình thức quảng cáo này vô cùng linh hoạt: có thể sử dụng thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản, Internet banking hay tiền mặt,…

Chính vì những tiện ích đó, mô hình quảng cáo tự quản đã trở thành phương thức phù hợp nhất với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cửa hàng, dịch vụ, nhà hàng, đại lý… trong thời điểm hiện nay.