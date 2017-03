Chức danh lạ của Andy Grigmon.

"Vào giai đoạn đầu phát triển dịch vụ iChatAV, một trong rất nhiều 'mỹ từ' Steve Jobs gán cho tôi là fuckchop (kẻ ngu xuẩn, làm điều khó chịu). Khi chuyển sang bộ phận iPod, tôi nghĩ đó sẽ là cái tên thú vị. Sau khi gửi thư xin phép, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào trong suốt 2 tuần. Tôi đến gặp Ruby (một thành viên Apple) hỏi lý do, ông ấy nói: 'Thôi nào, sao có thể in thế trên card'. Nhưng chỉ vài giờ sau, bộ phận in ấn thông báo card của tôi đang được in. Hóa ra là trừ khi có một quản lý nào đó lên tiếng phản bác, danh thiếp sẽ mặc định được chấp thuận sau 2 tuần. Tôi rất mừng vì điều này", Grignon kể trên Facebook.

Grignon cũng là người nhận được cuộc gọi đầu tiên từ iPhone khi smartphone này đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Tuy nhiên, thay vì "làm nên lịch sử", ông lại chuyển cuộc gọi sang hộp thư thoại vì thấy số lạ.

Grignon kể về cuộc gọi bất ngờ từ iPhone.

Trước đó, vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Andy Hertzfeld, chuyên gia hệ điều hành Macintosh, cũng nổi tiếng với chức danh Software Wizard (Phù thủy phần mềm).

"Vai trò của tôi tại bộ phận Apple II là kỹ thuật viên cao cấp. Nghe rất nhàm chán nên tôi nói đừng in danh thiếp cho tôi nữa. Hôm sau, Steve Jobs đến, nói rằng ông muốn tôi có danh thiếp và không quan tâm tôi lấy chức danh gì. Thế là tôi đã chọn Software Wizard. Khi tôi kể cho Brurrell Smith (thiết kế bo mạch cho Macintosh, Laserwriter và Apple II), ông ấy liền gọi mình là Hardware Wizard (Phù thủy phần cứng).

Danh thiếp của một nhân viên HP.

Không ít người trong giới công nghệ đã tự đặt cho mình những tên gọi độc nhất vô nhị. Chẳng hạn, khi HP đang cân nhắc về số phận của nền tảng webOS trước sự thất bại của máy tính bảng TouchPad, John Kneeland (làm tại bộ phận webOS Global Business Unit) đã in danh thiếp gọi ông là "last man standing" (người cuối cùng trụ vững).

Theo Châu An (VNE)