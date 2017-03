Các nhà đầu tư thất thần. (Ảnh minh họa)

Một bầu không khí hoảng loạn đã bao trùm các sàn chứng khoán trên toàn nước Mỹ. Trong khi chỉ số Dow Jones “lao dốc nhanh như tên lửa” thì các sàn Nasdaq và trung tâm giao dịch chứng khoán New York đã phải tuyên bố hủy toàn bộ các giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường 60% trong khoảng thời gian từ 2h40 đến 3h00 chiều ngày 6/5.

Theo tin từ đài truyền hình CNBC, sự cố phát sinh từ một giao dịch liên quan đến cổ phiếu của hãng hóa mỹ phẩm Proctor and Gamble (P&G) và một nhân viên giao dịch đã nhập liệu sai, thay vì bấm chữ cái “m” (million – triệu) thì bấm thành “b” (billion – tỷ).

"Chúng tôi cùng với toàn bộ ngành tài chính đang điều tra kỹ lưỡng về nguồn gốc phát sinh sự biến động bất thường trong ngày hôm nay”, đại diện ngân hàng Citigroup nói trong một tuyên bố đưa ra ngay sau sự cố, “Cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy Citi có dính dáng đến các giao dịch sai sót”.

Giá cổ phiếu của Proctor and Gamble đã tụt hơn 1/3 ngay trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

"Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra nữa", người phát ngôn của Procter & Gamble, bà Jennifer Chelune nói.

Sự cố này cũng khiến cho hầu hết các dịch vụ tin tức tài chính trên Internet tê liệt. Dịch vụ Google Finance liên tục trả lời người dùng bằng việc báo lỗi và thông điệp “please try again in 30 seconds” (Vui lòng thử lại sau 30 giây nữa). Tồi tệ hơn, Yahoo Finance “chết toàn tập”. Rất nhiều người sau đó đã tìm đến kênh loan tin có tiếng nhanh nhẹn nhất là Twitter, nhưng kết quả của họ cũng rất hạn chế. Tuy không “chết”, nhưng Twitter lại đưa ra những con số không thể theo kịp “thời gian thực” bởi khi Dow Jones đã xuống quá 1.000 điểm nhiều người vẫn nhận được thông tin chỉ xuống gần 400 điểm hay một số người khác lại khẳng định đã xuống hơn 600 điểm…

Vấn đề “realtime web” đã không thể theo kịp thực tế.

Google Finance liên tục báo lỗi vì lượng truy cập quá lớn

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 1.000 điểm chỉ trong mấy phút

Đến cuối ngày, chỉ cố Dow Jones đã tăng nhẹ trở lại sau khi các nhà đầu tư phát hiện ra rằng đó chỉ là một sự cố bất cẩn do con người gây ra.

Theo Lương Hương (ICTnews /TechCrunch, V3)