Cụ thể, những dòng smartphone này sẽ được tích hợp sẵn backdoor trên firmware trước khi bán ra và âm thầm gửi dữ liệu cá nhân của người dùng về máy chủ tại Trung Quốc. Nói cách khác, lỗ hổng có thể cho phép tội phạm mạng cài đặt phần mềm độc hại trên thiết bị mà người dùng không hề hay biết.

Nguy hiểm hơn, backdoor này còn theo dõi các thao tác trên bàn phím, cuộc gọi, tin nhắn… và nhiều hơn thế nữa.

Theo báo cáo của New York Times, loại backdoor này được tích hợp sẵn trên các dòng điện thoại của ZTE, Huawei và BLU. Tuy nhiên, ngay sau đó phía ZTE và Huawei đã đính chính lại thông tin trên và cho biết chưa bao giờ làm việc với Adups (công ty viết phần mềm backdoor). Trong khi đó, CEO của BLU đang nỗ lực làm việc để tung ra bản cập nhật vá lỗi.





Trang PhoneArena cho biết trong số 55 mẫu smartphone Android được kiểm tra, có 55,26% được sản xuất bởi BLU, Infinix tiếp theo với 11% và Doogee đứng thứ ba với 8%. Dưới đây là danh sách các điện thoại bị ảnh hưởng bởi loại backdoor trên:

BLU Studio G

BLU Studio G Plus

BLU Studio 6.0 HD

BLU Studio X

BLU Studio X Plus

BLU Studio C HD

Infinix Hot X507

Infinix Hot 2 X510

Infinix Zero X506

Infinix Zero 2 X509

DOOGEE Voyager 2 DG310

LEAGOO Lead 5

LEAGOO Lead 6

LEAGOO Lead 3i

LEAGOO Lead 2S

LEAGOO Alfa 6

IKU Colorful K45i

Beeline Pro 2

XOLO Cube 5.0

Xem thêm: Kiểm tra phần mềm gián điệp trên smartphone - Theo các nhà nghiên cứu tại Kryptowire, hiện tại có khoảng 700 triệu smartphone bị cài backdoor và tự động gửi dữ liệu người dùng về máy chủ tại Trung Quốc.

TIỂU MINH