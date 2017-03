Mỹ là thị trường TV màn hình mỏng lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Daylife.

Các tính năng mới mẻ như 3D và kết nối Internet đã không thể hấp dẫn những khách hàng mua sắm TV tại Mỹ, nó cũng khiến cho nỗ lực khôi phục lại tình hình kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu găp khó khăn. Các nhà sản xuất lớn như Sony, Samsung và Sharp đều đã trình làng hàng loạt mẫu HDTV LED mới siêu mỏng với các tính năng cao cấp đó nhưng doanh số tiêu thụ TV tại thị trường Mỹ đều không được cải thiện nhiều.

Theo Reuters, thứ ba tuần trước, Brian Dunn, Quản lý cao cấp hãng bán lẻ Best Buy (Mỹ) cho biết doanh số TV 3D trong dịp mua sắm năm nay đã thấp hơn nhiều so với những kỳ vọng trước đó của họ. "Người mua cảm thấy mơ hồ về khái niệm 3D, trong khi nguồn nội dung quá hạn chế khiến họ khó có thể hình dung về lợi ích mà 3D mang lại", Dunn cho biết. Tại thị trường thiết bị điện tử lớn nhất thế giới hiện nay, Mỹ, hàng loạt nhà bán lẻ cùng với Best Buy đã phải thay đổi và cắt giảm doanh số dự kiến của các sản phẩm TV 3D để phù hợp hơn với hoàn cảnh của thị trường. Kéo theo đó, giá cổ phiếu của các hãng này trên thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm khoảng 15% trong một tháng trở lại đây.

Theo Ross Rubin, nhà phân tích thuộc hãng nghiên cứu thị trường NPD, khách hàng hiện tại vẫn cảm thấy chưa đủ cần thiết để bỏ ra một số tiền lớn dành để mua sắm TV 3D và các phụ kiện đi kèm như đầu đĩa, kính chuyên dụng. Trong dịp mua sắm cuối năm tại Mỹ, các khách hàng ở đây tỏ ra hứng thú trong việc sắm một mẫu TV mới với màn hình lớn hơn, thay vì việc trả nhiều tiền cho việc bổ sung thêm một vài tính năng mới cho sản phẩm.

Theo Phạm Anh (Sohoa)