Nếu như trước đây khán giả yêu thích hoặc muốn khám phá sự khác biệt của dòng phim 3D phải ra rạp vì ngoài nguồn phim có định dạng 3D cần phải có kính 3D và hệ thống trình chiếu HD (High Definition), thì giờ đây việc thưởng thức phim loại này tại nhà hoàn toàn có thể thực hiện được.

Cùng với sự phát triển và du nhập của phim 3D vào Việt Nam hiện tại, việc thưởng thức phim 3D tại nhà đã dần trở thành xu hướng đối với hầu hết người chơi HD khi mà thiết bị để thực hiện việc xem không còn khó tìm mua như nhiều người vẫn nghĩ.



Một quảng cáo bán kính 3D trên mạng.

Trên trang mua bán trực tuyến Vật giá, kính gọng giấy Red cyan glasses có giá 40.000 đồng, kính gọng nhựa Red cyan glasses bán 150.000 đồng. Kính nhựa Red cyan glasses giá bán 90.000 đồng. Loại kính này xem các phim: Sea Monster, The polar express, Fly Me To The Moon, Bugs, Shrek, Hanah montana, Spykids 3D, The ahventures of shark boy and lava girl, The Final Destination… Kính giấy Green magenta glasses giá 40.000 đồng xem được các phim My blood valentine day, Journey to the Center of the Earth (2008), Coraline…

Còn trên trang Én bạc, một thành viên rao bán kính 3D với mức 50.000 đồng, giá này được cho là hợp lý so với công nghệ hiện đại. Thành viên này còn quảng cáo với chiếc kính 3D, người xem sẽ thấy những chiếc rìu của người thợ mỏ như bay ra khỏi màn hình khiến bạn phải giật mình và nghiêng người để né chiếc rìu đó, hay hình ảnh những con khủng long, những cây cỏ... nổi lên trước mắt bạn và thoát khỏi màn hình một cách khéo léo.

Anh Thanh Hùng, nhân viên một công ty truyền thông tại TP HCM, cho biết đã sắm một dàn máy xem phim HD và một số phim 3D tải từ Internet. Vì vậy anh mua vài cặp kính về để cả nhà cùng thử cảm giác mới. Anh Hiếu Dũng, ngụ tại quận 7, tâm sự anh bị hớp hồn từ khi xem bộ phim Avatar nên lên mạng tìm mua kính 3D để có thể tự mình trải nghiệm cảm giác tại nhà. Nhận xét chung của những người đã dùng thử là kính xem phim 3D tại nhà cho chất lượng hình ảnh và màu sắc chưa được nét lắm, nhưng bù lại là cảm giác độ nổi của hình ảnh tương đối thật, tất nhiên không thể sánh được với phim chiếu rạp.

Theo bà Trần Phương Hoa, Giám đốc điều hành eBay tại Việt Nam, kể từ sau khi phim Avatar được trình chiếu tại Việt Nam, số lượng khách hàng đặt mua kính xem phim 3D trên eBay tăng đột biến. Mức giá dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng tùy thuộc từng chủng loại. Chỉ trong tháng 1, trang mua bán trực tuyến này đã hỗ trợ đặt mua từ Mỹ hơn 100 kính xem phim 3D cho khách hàng mua lẻ và hai lô 100 chiếc cho khách hàng mua sỉ.

Đi kèm theo kính 3D là các đĩa phim DVD 3D cũng được nhiều người tìm kiếm. Có nhiều phim cho người dùng lựa chọn như Final destination, Spykid, Sea Monster, Bugs, KingKong 3D, Shrek, My Bloody Valentine, Journey to the Center of the Earth, Coraline... với giá khá rẻ, từ 20.000 đến 50.000 đồng một đĩa.

Theo Hà Mai (VNE)