Đĩa Blu-ray được đánh giá cao trong lĩnh vực giải trí tại gia nhờ vào dung lượng đĩa cực lớn lên đến 50 GB, cho hình ảnh độ nét cao, âm thanh tốt, nhiều tiện ích đi kèm và chất lượng phim vượt trội hoàn toàn so với DVD. Do đó nhiều người cho rằng xem phim bằng đĩa Blu-ray là một trong những đỉnh cao của dân chơi HD (High Definition - độ phân giải cao).

Giá còn cao khiến đĩa Blu-ray chưa được nhiều người chọn mua.

Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam, đĩa Blu-ray vẫn còn chưa thực sự phổ biến. Anh Việt Anh, quản trị của diễn đàn HDvietnam, cho biết hiện tại diễn đàn có hơn 150.000 thành viên chính thức. Nhưng chỉ một số lượng rất nhỏ trong cộng đồng HD này sở hữu đầu Blu-ray và chơi đĩa Blu-ray thực thụ. "Có nhiều trở ngại khiến dân chơi HD khó tiếp cận đĩa Blu-ray như nguồn phim trên thị trường rất hạn chế do số đĩa Blu-ray phát hành và nhập về Việt Nam rất ít, cập nhật chậm. Hơn nữa phim không có phụ đề Việt ngữ nên không thể phát tán mạnh. Một lý do quan trọng khác là giá đĩa Blu-ray chính hãng quá cao so với mặt bằng thu nhập người dân", anh Việt Anh chia sẻ.

Hiện tại một đĩa Blu-ray gốc đã được kiểm duyệt và dán tem của Cục Điện ảnh được bán với giá khoảng trên 500.000 đồng. Các đĩa này thường chỉ được dân chơi HD mua về để sưu tầm. Lý do là các phim này phải qua quá trình nhập, kiểm duyệt nội dung nên khi bán ra phim không còn "hot" nữa.

"Khi cần mua đĩa Blu-ray phim hay, tôi hay ra khu thương xá Tax, hoặc tiệm bán băng đĩa đường Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Thúc Kháng. Giá cả thì tùy vào độ hấp dẫn của phim, phim cũ, phim mới nhưng ít nhất thì cũng phải trên 400.000 hoặc có khi cả triệu đồng một đĩa. Nguồn phim ở đây thường qua đường xách tay", anh Hiển, một người chơi HD tại quận 3, TP HCM, cho biết.

Còn anh Phương, nhân viên văn phòng tại quận 10, mặc dù rất thích đĩa Blu-ray nhưng anh chưa bao giờ mua. "Lý do rất đơn giản, với giá đĩa cao như hiện nay thì chỉ cần số tiền mua 4 đĩa tôi đã có thể mua một ổ cứng dung lượng 1 TB. Dùng ổ cứng này tôi chứa được hàng chục phim HD tải về từ mạng Intenet với giá phải chăng và có thể xem ở nhà hoặc chia sẻ cho bạn bè khá dễ dàng", anh Phương phân tích.

Đĩa Blu-ray xịn không phải cửa hàng băng đĩa nào cũng có, nhưng đĩa Blu-ray giả rất dễ tìm. Nhiều cửa hàng đang rao bán đĩa Blu-ray với giá khá rẻ chỉ khoảng từ 100.000 đến hơn 250.000 đồng. Thực chất đây là đĩa Blu-ray giả mà nhiều nhất là dạng DVD giả Blu-ray. Đây là các đĩa DVD-9 có dung lượng khoảng 8,5 GB đóng gói trong các hộp bìa mỏng, sản xuất hàng loạt bằng công nghệ forge (máy chuyên dụng).

Đĩa DVD-9 làm giả đĩa Blu-ray.

Cách làm phim giống như đĩa DVD thông thường, chỉ khác cấu trúc file theo kiểu Blu-ray và phải thu nhỏ lại. Vì dung lượng nhỏ nên chất lượng video và audio đã được nén tới mức thấp nhất cho phù hợp size.

"Với những người không chơi HD thì rất khó để họ phân biệt chất lượng của phim trên đĩa DVD giả Blu-ray vì nó vẫn nét. Nhưng với dân HD thì họ không mua các loại đĩa này vì giá cả rẻ nhưng đi đôi với chất lượng kém. Trên các diễn đàn, nhiều thành viên cũng khuyên mọi người đừng ham giá rẻ", anh Việt Anh nói.

Còn một dạng đĩa Blu-ray giả nữa là loại Blu-ray chép. Đây đúng là đĩa Blu-ray nhưng chỉ có một lớp 25 GB (single layer) so với loại đĩa gốc có cấu trúc hai lớp (dual layer) dung lượng tới 50 GB. Chất lượng audio và video trên các đĩa này cũng bị suy giảm, nhiều tiện ích đi kèm như nội dung video bình luận, tải và cập nhật nội dung mới qua kết nối Internet bị cắt bỏ. Giá đĩa dạng này khoảng hơn 250.000 đồng.

Giá đầu đĩa Blu-ray của các hãng như Sony, Panasonic, Pioneer... không còn quá cao, khoảng trên dưới 10 triệu đồng là đã có thể tậu một chiếc. Thêm vào đó giá đĩa Blu-ray đang có xu hướng giảm. Đây là những tín hiệu khả quan cho đĩa Blu-ray gốc tìm được chỗ đứng trên thị trường và được dân chơi HD đón nhận trong thời gian tới.

Theo Hà Mai (VNE)