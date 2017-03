iPad 2 giảm giá, trong khi nhiều người bắt đầu bán máy cũ chờ dòng mới. Ảnh: Quốc Huy.

Anh Ngô Hải Hoàng, nhân viên cửa hàng Hoàng Nam Mobile trên đường 3/2, quận 11, TP HCM, cho biết xu hướng bán iPad 2 cũ cho cửa hàng bắt đầu tăng từ sau Tết: "Mỗi ngày, cửa hàng có thể thu mua lại từ 3 đến 5 máy, trong khi trước đó gần như chỉ bán máy mới". Theo thông lệ, các dòng iPad mới sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 3 và thị trường tablet sôi động vào tháng 4 khi các sản phẩm này lên kệ.

Trên các trang mua bán online, mục rao bán iPad 2 cũ trở nên nhiều hơn trong tháng 2. Phần lớn các phiên bản được trao đổi là mẫu 3G 16 GB và 32 GB. Giá máy tùy thuộc vào hình thức bên ngoài và phụ kiện đi kèm. Một bản 16 GB có kết nối 3G nằm trong khoảng 9,5 đến hơn 11 triệu đồng, trong khi các model 32 GB nhỉnh hơn trên dưới một triệu đồng.

Đang rao bán chiếc iPad 2 dùng được hơn 10 tháng, anh Vũ Hải, quận 4, TP HCM, cho biết chưa có thông tin về việc Apple ra mắt đời máy thứ ba hay không, nên bây giờ "đẩy hàng" vẫn còn được giá. Theo anh Hải, thị trường máy cũ sẽ hạ giá mạnh ngay khi Apple công bố máy mới và nhiều người ồ ạt bán để "lên đời".

Apple là một trong số các nhà sản xuất có lịch trình ra mắt thiết bị mới nghiêm ngặt. Đây cũng là hãng sản xuất có lượng fan trung thành lớn, luôn cập nhật thiết bị mới ngay khi sản phẩm bán ra. Theo anh Nguyên An, chủ một cửa hàng tại quận 1, TP HCM, dân chơi Apple chủ yếu là mê thời trang, sự hợp thời, do đó, họ cần các thiết bị mới nhất. "Việc ồ ạt đẩy hàng trước khi hãng bán đời máy mới không phải là lạ, ngay cả iPhone cũng tương tự", anh An chia sẻ.

Trong khi đó, anh Ngô Hải Hoàng cho rằng, dù có xu hướng bán mạnh iPad 2, nhưng mức giá sẽ không đột ngột hạ nhiều: "Đồ Apple luôn là các thiết bị giữ giá tốt. Ngoài ra, nếu iPad 3 có ra mắt, thì thời gian bán đầu máy cũng sẽ ở mức trên 20 triệu, những người không cần sản phẩm mới vẫn chọn iPad 2". Theo anh Hải, đây cũng là thời điểm giá iPad 2 đang tốt, những người không có nhu cầu chạy theo cái mới có thể mua về sử dụng.

Nhiều cửa hàng tại TP HCM đang tiến hành thu mua sản phẩm cũ bên cạnh việc bán lại cho người có nhu cầu với mức chênh lệch khoảng một triệu đồng. Trong khi đó, doanh số bán iPad 2 mới bắt đầu giảm, giá thiết bị này có xu hướng hạ từ sau Tết. "Ngoài tâm lý người dùng chờ iPad 2, đây cũng là lúc thị trường đang xuống thấp. Hàng điện máy nói chung bán chậm từ sau Tết, nhiều mặt hàng hạ giá không riêng gì iPad 2", anh Nguyên An nhận định.

Các phiên bản iPad 2 16 GB có 3G tại TP HCM là 13,5 triệu đồng, mẫu 32 GB là 15,3 triệu, hạ trên dưới 500.000 đồng so với thời điểm trước và sau Tết. Đây cũng là hai phiên bản bán được nhất trên thị trường, trong khi máy 64 GB khoảng 17,5 triệu, giảm gần một triệu đồng.

Tại thị trường Hà Nội, lượng người mua máy tính bảng iPad 2 mới tại các cửa hàng đã giảm đáng kể trước thông tin gần như chắc chắn là ngày 7/3 Apple sẽ cho ra mắt iPad 3.

Theo một chủ cửa hàng trên phố Hàng Bài, số người đến hỏi không nhiều như thời điểm trước Tết dù giá đã hạ khoảng vài trăm nghìn mỗi model. “Giá iPad 2 gần đây trở nên hấp dẫn hơn là do nguồn ở phía nước ngoài bắt đầu xả hàng để chào đón model mới”, người này cho biết.

Giám đốc một siêu thị điện thoại ở Hà Nội cho biết nhiều người yêu thích đồ công nghệ của Apple khi có nhu cầu vẫn tiếp tục mua iPad 2 vì họ biết rõ quy luật rằng phải vài tháng sau khi iPad 3 xuất xưởng, thị trường Việt Nam mới có mức giá hợp lý.

Theo Quốc Huy - Thế Mạnh (VNE)