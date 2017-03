“Đen” nguội, “Trắng” tăng nhiệt



Đầu tháng 4, ngay sau khi Apple công bố thông tin sẽ ra mắt phiên bản iPhone 4 trắng, thị trường iPhone trong nước đã có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt.



Những chiếc iPhone 4 phiên bản đen lần lượt rơi giá theo chiều thẳng đứng, từ ở mức 17,8 triệu/20,1 triệu máy 16GB/32GB thì đến cuối tháng 4 đã chỉ còn xấp xỉ 15 triệu/18 triệu và đến đầu tháng 5 chỉ còn xấp xỉ 14,5 triệu/16,5 triệu bản 16GB/32GB.





Lý giải cho nguyên nhân điều chỉnh giá của sản phẩm “hot” này, anh Vương Đức, chủ một cửa hàng di động tại phố Xã Đàn cho biết: “iPhone 4 đã không còn tình trạng khan hàng do thị trường các nước quanh Việt Nam được cung ứng khá đủ. Nguồn hàng chuyển về qua đường xách tay thuận tiện, giá ngoại tệ ổn định cũng là yếu tố khiến iPhone 4 giảm nhanh và sâu. Trước đây một máy bán ra có thể lãi 1 triệu/máy thì giờ chỉ chênh khoảng 300-400 ngàn thôi”.



Ngoài ra, lượng hàng trong nước do hai nhà mạng Viettel và VinaPhone phân phối dù vẫn chưa phải nhiều nhưng cũng phần nào làm hạ nhiệt thị trường. Nếu so về mặt bằng chung giá, hiện tại giá bán ra của iPhone 4 xách tay và iPhone 4 chính hãng không chênh, thậm chí hàng ngoài còn rẻ hơn. Tuy nhiên nếu người dùng mua hàng chính hãng thì sẽ được hưởng một số lợi ích từ các gói cước đi kèm.



Chính vì lẽ đó, việc buôn bán iPhone 4 phiên bản màu đen gần như đi vào thế bí bởi lãi mỏng, chi phí nhập hàng cao và rủi ro lớn bởi tháng 5 rất cận kề thời điểm giảm giá sản phẩm của Apple tại một vài quốc gia.



Việc mới đây Apple tung ra phiên bản trắng được coi như một “phao cứu sinh” của giới dân buôn iPhone bởi lẽ số lượng được phân phối hết sức giới hạn. Các nước gần Việt Nam như Singapore, HongKong đều có hàng với số lượng nhỏ giọt, thậm chí không cho phép đặt hàng trực tuyến mà bắt buộc phải xếp hàng trực tiếp mua theo thứ tự.



Vì thế, việc đầu cơ iPhone 4 trắng ngay cả ở các quốc gia này đã là rất khó huống chi là việc đánh hàng về Việt Nam. Do đó, giá iPhone 4 trắng được đẩy lên mức rất cao, chênh lệch tới 3 triệu đồng so với phiên bản màu đen, ở mức 17,5 triệu/18,9 triệu tùy theo dung lượng.



Nhà mạng sẽ vẫn cháy hàng



Theo anh Tuấn, chủ một cửa hàng di động Apple tại Lý Nam Đế cho biết: “Giá iPhone 4 trắng nhập vào đã xấp xỉ 17 triệu, bán ra chênh lệch không nhiều nhưng vì nhiều khách hỏi nên cửa hàng phải nhập về để phục vụ”.



Trước thông tin cuối tháng 5 này nhà mạng trong nước sẽ có hàng iPhone 4 trắng phân phối, nhiều người tiêu dùng cũng tó ra khá hoài nghi. Anh Tuấn cho biết: “Thị trường nước ngoài còn đang không đủ hàng mà iPhone 4 đen chính hãng cũng vẫn nhỏ giọt thì lấy gì đảm bảo iPhone 4 trắng đủ đáp ứng lượng cầu. Hơn nữa với chính sách xuất nhập khẩu mới của Bộ Công Thương thì chưa biết chừng giá iPhone 4 lại tăng thêm vài trăm ngàn đồng”.

Xếp hàng mua iPhone 4 trắng.

Anh Thanh Hà, một khách hàng tìm mua iPhone 4 trắng từ rất sớm thì nhận định: “Nhiều khả năng giá iPhone 4 chính hãng phiên bản trắng sẽ tăng. Thế nên nếu mua máy chính hãng cộng với gói cước cam kết tính ra có khi bằng giá hàng ngoài, chất lượng bảo hành ngang nhau. Mua bây giờ vừa được thỏa cái sự ‘sướng’ mà giá cũng không chênh nhau là bao”.



Thêm vào đó, việc iPhone 4S – phiên bản kế tiếp dự kiến của iPhone 4 cũng không thay đổi nhiều về thiết kế mà chỉ nâng cấp một chút về phần cứng càng làm người dùng quay sang lựa chọn iPhone 4. Chính vì lẽ đó, trong tương lai gần, iPhone 4 trắng/đen vẫn là một sản phẩm được ưa chuộng và có lượng cầu cao bất kể giá bán vẫn nằm ở mức cao chót vót.