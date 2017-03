Dù không có sự công nhận về mặt luật pháp, đám cưới của anh chàng có nickname Sal9000 đã diễn ra hôm 22/11 tại Viện công nghệ Tokyo với sự chứng kiến của một linh mục, một MC, một DJ và sự hiện diện của gia đình, bè bạn trong một bữa tiệc khá trang trọng. Sự kiện này còn được truyền hình trực tiếp trên một website chia sẻ video ở Nhật, mà trong đó chú rể vốn là một thành viên nổi tiếng.





Trong ngày cưới, chú rể Sal9000 nâng niu cô dâu trên máy Nintendo DS. Ảnh: Kotaku.







Cô dâu (ảnh nhỏ) và chú rể trong kỳ trăng mật ở đảo Guam. Ảnh: BoingBoing.net.



"Tôi rất hạnh phúc vì nhiều người thân đã có thể tới chứng kiến ngày vui của mình", Sal9000 viết trong một bức thư gửi lên mạng xã hội BoingBoing.net. "Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Một số người tỏ ra hoài nghi về quyết định của tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy thực sự có cảm giác gắn kết vợ chồng với cô ấy. Cùng với thời gian, chúng tôi sẽ chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc và mọi người sẽ không còn định kiến về chuyện này nữa".Xem video đám cưới của Sal9000 với Nene Anegasaki.Trước đám cưới, Sal9000 đã đi du lịch trăng mật với "tân nương" tới đảo Guam.Love Plus là một trò chơi rất phổ biến với giới trẻ yêu thích công nghệ ở Nhật, trong đó người tham gia sẽ được chọn bạn gái, vượt qua các thách thức để chinh phục trái tim nàng bằng cách thực hiện tất cả những "nghĩa vụ" bình thường mà một người con trai ngoài đời phải làm khi tìm hiểu bạn gái, chẳng hạn phải nói đủ 100 lần câu "Anh yêu em" với người đẹp trong cỗ máy game hoặc thường xuyên đặt những nụ hôn lên... màn hình cảm ứng máy DS.Theo tờ The New York Times, ở Tokyo từng có một người đàn ông tên Nisan, 37 tuổi, đem lòng yêu chiếc gối mà trên đó in hình một thiếu nữ tuổi teen trong game. Ông này khẳng định rằng bản thân thực sự có tình cảm với nhân vật đó và luôn mang theo chiếc gối này. Thậm chí Nisan từng tuyên bố: "Khi chết, tôi muốn được chôn cùng cô ấy trên tay mình".Lisa Katayama, phóng viên tự do chuyên viết về đời sống công nghệ ở Nhật, bình luận: "Tôi không biết liệu những trường hợp như thế này có phải là điều tốt cho xã hội hay không nhưng con người vẫn thường có xu thế dùng công nghệ thay thế những gì mà chúng ta phải làm. Cũng rất có thể trong tương lai, chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến khả năng những thứ như tình yêu hay tình dục có thể bị thay thế bởi sản phẩm của công nghệ".