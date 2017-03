Nhiều hãng công nghệ đưa ra các chương trình khuyến mãi tại triển lãm VCW 2010 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Xuyên suốt 4 ngày triển lãm, Samsung thực hiện chương trình khuyến mãi "Happy Sales" giảm giá thường xuyên 15% các chủng loại máy tính xách tay, màn hình máy tính; giảm giá 20% cho các mẫu máy in laser. Đặc biệt, mức giảm giá sẽ lên đến 50% vào một số thời điểm cụ thể trong ngày với số lượng các sản phẩm có hạn. Cụ thể, từ 9h30 đến 10h30 sẽ giảm 50% cho các mẫu máy tính xách tay N148, R428c, N220, R429, R480; từ 11h00 đến 12h00 giảm giá 50% cho các mẫu màn hình máy tính E2220NX, P2250, P2370H; từ 13h30 đến 14h30 giảm giá 50% cho một số loại ổ cứng gắn trong 3.5" 1TB, 3.5" 1.5TB, 3.5" 2TB, 2.5" 500GB; từ 15h00 đến 16h00 giảm 50% giá cho 2 mẫu máy in laser ML-1666 và ML-1640; từ 16h30 đến 17h30 giảm 50% cho 2 mẫu ổ quang DVDW, và ổ quang di động External DVDW.

Canon cũng giám giá mạnh máy ảnh và máy in.

Canon cũng giám giá mạnh một số mẫu máy ảnh và máy in. Trong đó, đáng chú ý là giá máy in Canon LBP 3250 chỉ còn 2,9 triệu đồng, giảm rất nhiều so với mức giá không khuyến mãi là 4.250.000 đồng. Máy ảnh Canon DSRL 5D Mark II được giảm giá 30%, còn 59 triệu đồng (so với giá không nguyến mãi là 69,28 triệu đồng) và còn được tặng kèm ống kính 50mm f1.4. Khách hàng mua DSRL 1D Mark IV sẽ được giảm giá 20% (còn 99 triệu đồng so với giá không khuyến mãi 106 triệu đồng) và được tặng kèm đèn flash 580 ExII giá 13,4 triệu đồng. Các sản phẩm dòng máy ảnh du lịch và bán chuyên của hãng này cũng được giảm từ 800.000 đồng đến 3 đồng tùy từng dòng máy.

Nikon cũng cung cấp nhiều quà tặng cho khách hàng mua các dòng máy ảnh số chuyên nghiệp và du lịch. Cụ thể khi mua Nikon D5000, khách hàng sẽ được tặng thẻ nhớ 4GB, memopad, túi đựng máy ảnh, áo jacket Nikon. Đặc biệt khi mua máy ảnh du lịch Nikon Coolpix với giá 1.790.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng dây đeo, thẻ nhớ 2GB, bao da và áo thun Nikon.

Cơ hội sở hữu sản phẩm miễn phí từ bốc thăm trúng thưởng.

HP giảm giá tới 50% các loại máy tính và các phụ kiện; 10% cho các loại máy in và máy quét (scanner). Ngoài ra, HP cũng dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng tham dự Triển lãm với tổng giá trị lên tới trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội trúng 2 xe Vespa PIAGGIO LX 125 trong chương trình bốc thăm trúng thưởng khi mua các sản phẩm máy in phun của HP.

Ở gian hàng CMC, khách hàng đăng ký dịch vụ Inetrnet GigaNet sẽ được miễn phí lắp đặt, tặng băng thông quốc tế thêm 128Kbps, giảm 45% cước thuê bao hàng tháng, tặng đến 2,5 tháng cước dịch vụ và cho mượn thiết bị đầu cuối quang (ONT).

Ngoài ra, nhiều hàng khác như moderm wifi, chuột và bàn phím máy tính, ổ cứng di động, usb, đầu đọc thẻ, RAM… cũng được các công ty tham gia triển lãm bán giá ưu đãi hoặc có quà tặng cho khách mua.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)