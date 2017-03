Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường (1956-2011), nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân phát hành đợt sách điện tử đầu tiên tại địa chỉ Alezaa.com/ktqd trong đó có nhiều giáo trình đang được giảng dạy tại trường như Giáo trình Kinh tế Việt Nam, Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh, Giáo trình Pháp luật kinh tế, Giáo trình Pháp luật đại cương… cùng những tài liệu tham khảo, chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo khác. Hệ thống sách điện tử sẽ giúp sinh viên có thể tiếp cận giáo trình với giá rẻ bằng 1/3 so với sách in.

Chỉ với một máy tính bảng, sinh viên có thể đem hàng trăm cuốn giáo trình đến giảng đường để thuận tiện trong học tập và tra cứu thông tin.

Ông Nguyễn Anh Tú, Phó giám đốc Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết e-book là xu hướng tất yếu hiện nay. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhiều quốc gia đang chuyển dần sang sử dụng e-book thay cho sách giấy. Chẳng hạn, Nhật Bản, Hàn Quốc... hứa hẹn sẽ đi tiên phong trong việc loại bỏ hoàn toàn sách giáo khoa in truyền thống, thay bằng sách điện tử cho đến năm 2015. E-book mang lại nhiều tiện ích đối với sinh viên so với sách in bởi một máy tính có thể chứa hàng nghìn cuốn, hỗ trợ truy cập và tìm kiếm nhanh mà giá thành rẻ hơn nhiều so với bản in giấy. Hơn nữa, hiện nay, học sinh sinh viên đã quen với việc học tập và tra cứu thông tin trên các thiết bị điện tử.

"Với mong muốn mở ra một hướng tiếp cận tri thức mới cho sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo, chúng tôi đã hợp tác với nhà sách điện tử Alezaa nhằm số hóa sách. Trong bối cảnh sách giả, sách lậu tràn lan như hiện nay, e-book được bán với giá chính thức chỉ bằng 1/3 giá sách giấy sẽ là giải pháp thiết thực và chủ động để bảo vệ lợi ích của nhà trường, tác giả sách và nhà xuất bản", ông Tú cho hay.

Hệ thống Alezaa cho phép người sử dụng thanh toán bằng tài khoản ATM nội địa, Visa, Master Card, thẻ cào di động của Vinaphone và Mobifone. Sinh viên có thể đọc sách trên thiết bị chạy nền tảng Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, webOS, Symbian, BlackBerry OS..., giúp họ mang đến lớp hàng trăm cuốn sách và tài liệu tham khảo liên quan đến môn học cùng khả năng tra cứu, tìm kiếm thuận lợi.

